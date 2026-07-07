Industrie· 2 min citire
Protest la Combinatul Siderurgic Galați: angajații cer salariile restante și soluții pentru viitorul uzinei
alarii restante și program redus de lucru Protestatarii reclamă că nu și-au primit drepturile salariale aferente lunilor mai și iunie și spun că nu au primit nicio informare privind plata acestora prin Fondul de Garantare Salarială. De asemenea, angajați
Publicat7 iul. 2026, 11:46
Actualizat7 iul. 2026, 11:49
SursăRealitatea.Net
Aproximativ 60 de siderurgiști au protestat, marți dimineață, în fața Prefecturii Galați, nemulțumiți de întârzierile salariale și de incertitudinea privind viitorul combinatului Liberty Galați. O delegație a angajaților a fost primită la discuții de prefectul județului, George Toderașc.
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