Industrie· 1 min citire
Controverse după eșecul primei licitații pentru șantierul naval Damen Mangalia. De ce a lipsit Rheinmetall?
Publicat4 iul. 2026, 14:55
Actualizat4 iul. 2026, 15:05
SursăRealitate Plus
Controverse la licitația pentru vânzarea șantierului naval Mangalia. Procedura va fi reluată la finalul lunii, după ce la prima strigare nu s-a arătat nimeni interesat. Surpriza este absența reprezentanților Rheinmetall, compania germană care este principalul beneficiar al contractelor din programul SAFE, în condițiile în care Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a promis că șantierul naval va fi salvat de firma nemțească. Potrivit Realitatea PLUS, Rheinmetall nu ar fi interesată să preia tot pachetul de acțiuni al șantierului din Mangalia.
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