Ministerul Energiei dezminte „criza energetică”: Marii consumatori nu sunt în pericol de deconectare de la rețea

Ministerul Energiei respinge speculațiile apărute în spațiul public privind o sistare iminentă a alimentării cu energie electrică pentru marii consumatori industriali.
Reprezentanții instituției precizează că companiilor le-a fost transmisă doar o informare legislativă de rutină. Astfel, orice eventuală măsură de reducere temporară a consumului s-ar aplica exclusiv în situații extrem de critice și doar cu o notificare prealabilă transmisă cu 24 de ore înainte.
Deși factorii de mediu precum seceta prelungită și fenomenele meteorologice extreme pun o presiune reală pe sectorul energetic național, oficialii dau asigurări că scenariile referitoare la o criză iminentă sau un așa-numit „colaps energetic” sunt complet nefondate. Ministerul subliniază că răspândirea informațiilor false, mai ales când acestea provin de la foști decidenți politici din domeniu, nu face decât să genereze panică nejustificată în rândul populației și al mediului de afaceri.
Instrumente tehnice pentru prevenirea avariilor în rețea
Solicitarea unei ajustări temporare a consumului reprezintă un mecanism tehnic standard, utilizat la nivel internațional pentru menținerea echilibrului și siguranței rețelei naționale. O astfel de procedură se aplică doar preventiv, în momentele în care se înregistrează vârfuri istorice de consum sau când producția internă și capacitățile de import întâmpină indisponibilități temporare.
Ministerul Energiei insistă asupra faptului că o reducere punctuală și planificată a consumului nu înseamnă sub nicio formă oprirea activității industriale sau deconectarea de la rețea. Această măsură este concepută tocmai pentru a proteja industria românească, oferindu-le marilor companii timpul necesar de 24 de ore pentru a-și adapta procesele tehnologice fără a suferi pagube sau blocaje în producție.