Fiscalitate· 1 min citire
Scenariu-șoc pentru români. TVA s-ar putea majora din nou, la 24%. Analiză Realitatea Plus
Publicat5 iul. 2026, 10:37
SursăRealitate Plus
În luna cu cele mai mari scumpiri din ultimii doi ani, specialiștii avertizează că instabilitatea politică și deficitul bugetar ar putea aduce noi taxe din toamnă. Experții spun că o creștere a TVA la 24% ar aduce bani rapid la buget, dar ar risca să împingă economia în colaps: inflația ar urca din nou, iar consumul s‑ar prăbuși.
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