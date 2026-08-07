Profit & Loss· 2 min citire
„Vara compromisurilor financiare”. Cum îşi cheltuiesc românii banii în plin sezon estival
Foto/Arhivă
Publicat7 aug. 2026, 19:45
Actualizat7 aug. 2026, 19:51
SursăRealitatea.Net
Potrivit unui sondaj realizat recent de o bancă comercială din România, 21% dintre respondenți consideră că parcurg „o vară a bugetului ținut sub control”, în timp ce un procent egal de 21% declară că nu vor face nicio cheltuială ieșită din comun. Totodată, pentru 19% dintre participanți, aceasta este „vara compromisurilor financiare”.
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