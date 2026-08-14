Primăria Capitalei vrea extinderea taxării camioanelor în tot orașul și dublează amenzile

Publicat 14 aug. 2026, 14:09 Actualizat 14 aug. 2026, 14:11 Sursă Realitatea.Net

După ani de zile în care camioanele de mare tonaj au trecut aproape necontrolate prin cartierele Capitalei, distrugând asfaltul și accentuând poluarea deja sufocantă, Primăria Generală vine cu o nouă soluție birocratică: extinderea taxării și mărirea amenzilor.

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