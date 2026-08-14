Primăria Capitalei vrea extinderea taxării camioanelor în tot orașul și dublează amenzile

După ani de zile în care camioanele de mare tonaj au trecut aproape necontrolate prin cartierele Capitalei, distrugând asfaltul și accentuând poluarea deja sufocantă, Primăria Generală vine cu o nouă soluție birocratică: extinderea taxării și mărirea amenzilor.
Primarul general Ciprian Ciucu a lansat în dezbatere publică un nou regulament pentru vehiculele grele, prin care transformă tot Bucureștiul într-o zonă cu taxă. Măsura vine la pachet cu cifre rușinoase privind capacitatea de control de până acum: unul din cinci camioane care circulă prin oraș este ilegal.
Taxă nouă pentru perimetrul de la ieșirea din oraș: „Zona B” va fi pe bani
Cea mai radicală schimbare este reconfigurarea Zonei B. Până acum, perimetrul dintre centrul orașului (Zona A) și ieșirile spre șoselele de centură era complet liber de restricții și taxe. Prin noul proiect, municipalitatea extinde această zonă până la granițele fizice ale Bucureștiului, obligând orice vehicul de marfă să plătească pentru a trece prin oraș.
Mecanismul tarifar arată însă că prioritățile sunt ușor amestecate
Centrul rămâne la fel de scump: Intrarea în Zona A (centru) pentru vehicule între 5 și 7,5 tone va costa tot 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună.
Reducere de fațadă în exterior: În noua Zonă B, taxa scade de la 100 la 90 de lei/zi (710 lei/lună), municipalitatea susținând că astfel îi „încurajează” pe șoferi să ocolească centrul — deși opțiunile reale de ocolire ale Capitalei rămân o problemă veche și nerezolvată a infrastructurii rutiere.
Fără limite de oră: Deși cetățenii reclamă frecvent zgomotul și poluarea nocturnă produse de basculante și tiruri, regulamentul le permite vehiculelor de peste 5 tone să circule la orice oră din zi și din noapte, atâta timp cât își plătesc autorizația.
Amenzi mai mari pentru un fenomen scăpat de sub control
Sancțiunile financiare pentru cei care ignoră autorizațiile vor fi dublate la capătul superior, ajungând la sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei (față de 4.000–5.000 de lei în prezent).
Rămâne însă semnul de întrebare legat de capacitatea reală a autorităților de a aplica aceste sancțiuni pe teren. Bilanțul Poliției Locale din acest an indică un tablou îngrijorător: din 4.000 de camioane verificate, peste 800 au fost amendate, cumulând sancțiuni de 3,6 milioane de lei. Deși Primăria laudă numărul controalelor, realitatea din teren arată că 20% dintre transportatori au ignorat complet legea, mizând pe faptul că șansele de a fi prinși în traficul haotic din Capitală rămân extrem de mici.