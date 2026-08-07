Guvernul a aprobat cadrul legal prin care Transelectrica poate lua măsuri de siguranță pe piața de energie

Publicat 7 aug. 2026, 17:20 Sursă Realitatea.Net

Guvernul României a adoptat vineri cadrul legal care îi permite companiei naționale C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prin Dispecerul Energetic Național (DEN), să aplice măsuri de urgență pentru menținerea stabilității Sistemului Electroenergetic Național (SEN). Măsurile pot fi activate până la data de 31 august 2026, exclusiv în perioadele în care se înregistrează un deficit major de energie electrică.

Distribuie articolul