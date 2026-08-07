Guvernul a aprobat cadrul legal prin care Transelectrica poate lua măsuri de siguranță pe piața de energie

Guvernul României a adoptat vineri cadrul legal care îi permite companiei naționale C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prin Dispecerul Energetic Național (DEN), să aplice măsuri de urgență pentru menținerea stabilității Sistemului Electroenergetic Național (SEN). Măsurile pot fi activate până la data de 31 august 2026, exclusiv în perioadele în care se înregistrează un deficit major de energie electrică.
Ordinea de intervenție: Ce măsuri poate lua Dispecerul Energetic Național
Conform deciziei Executivului, Transelectrica va putea recurge la un set gradual de acțiuni tehnice pentru prevenirea avariilor în rețea, aplicabile în următoarea ordine de prioritate:
Creșterea rezervelor tehnologice: Utilizarea unităților de producție capabile să funcționeze pe combustibili alternativi.
Pornirea grupurilor din rezervă: Punerea în funcțiune a capacităților aflate în rezervă tehnică la dispoziția DEN.
Restricționarea exporturilor: Reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune și a schimburilor notificate pe direcția de export.
Limitarea consumului industrial: Aplicarea în tranșe a restricțiilor de consum în intervalul orar de vârf 19:00 – 23:00.
Ce presupune limitarea consumului de energie și cine este afectat
Măsura de limitare a consumului reprezintă un instrument de ultimă instanță și nu se aplică automat. Decizia de activare depinde exclusiv de evaluările tehnice ale Transelectrica privind starea de echilibrare a rețelei naționale.
Cine este vizat: Restricțiile se aplică exclusiv operatorilor economici de talie mare (mari consumatori industriali) incluși în Normativul de limitare a consumului.
Notificarea prealabilă: Companiile industriale vizate vor fi anunțate individual, în scris, cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicarea efectivă a măsurii, fiind precizate intervalul orar și tranșele activate.
Consumatorii casnici și spitalele, complet exceptați de la restricții
Executivul subliniază că populația și infrastructura critică din România nu vor fi afectate de aceste măsuri tehnice:
Consumatorii casnici și rezidențiali sunt exceptați de la normativul de limitare a consumului și de la eventualele deconectări manuale.
Instituțiile și serviciile esențiale sunt protejate prin lege. Printre acestea se numără spitalele, unitățile medicale, serviciile de urgență, rețelele de alimentare cu apă și instalațiile industriale cu procese tehnologice critice unde oprirea curentului ar putea pune în pericol viața sau siguranța populației.