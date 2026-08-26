Modificări majore la Pilonul 2 din 2027: Câți bani poți retrage imediat și ce se întâmplă cu restul sumei

Schimbări majore pentru viitorii pensionari: ASF pregătește cadrul legal pentru plata pensiilor private începând cu anul 2027. Noul proiect pus în dezbatere publică reglementează funcționarea fondurilor speciale care vor gestiona distribuirea sumelor acumulate de contribuabili.
Pilonul II de pensii private (peste 8,5 milioane de participanți) intră într-o nouă etapă prin proiectul de Normă pus în dezbatere publică de ASF, care pune în aplicare prevederile Legii nr. 2/2026. Regulile reglementează riguros procesul de retragere, tipurile de pensie disponibile, transferul banilor și drepturile moștenitorilor din 2027.
Calculul și transferul activului personal
La îndeplinirea condițiilor de pensionare, participantul solicită administratorului accesarea fondurilor:
Conversie fără comisioane: Administratorul transformă unitățile de fond în disponibilități bănești și comunică valoarea totală.
Transfer rapid: După semnarea contractului de plată, banii sunt mutați în fondul de plată ales în maximum 5 zile lucrătoare.
Fără taxe ascunse: Operațiunea este scutită de impozit, penalități sau comisioane de transfer, costurile bancare fiind acoperite integral de administrator.
Retragere unică: Avans de până la 30%
Participanții au posibilitatea de a solicita un avans în bani înainte de eșalonarea lunară:
Plafon maxim: Se poate retrage o singură dată până la 30% din valoarea activului total transferat.
Exemplu de calcul: La un fond acumulat de 100.000 lei, avansul maxim posibil este de 30.000 lei, restul de 70.000 lei rămânând distribuit în rate lunare.
Regulă per cont: Dreptul la avans de 30% se aplică separat pentru fiecare cont individual de pensie privată deținut.
Modul de plată a pensiei lunare: Opțiuni și durată
Restul activului este distribuit lunar prin mandat poștal sau virament bancar. Legea definește două formate principale de plată:
1. Retragerea programată
Ratele lunare sunt egale, de regulă, cu indemnizația socială pentru pensionari și se indexează anual.
Perioada minimă: Plățile sunt eșalonate pe o durată de cel puțin 8 ani.
Protecția capitalului: Suma totală plătită trebuie să fie cel puțin egală cu activul inițial (minus comisioanele legale).
2. Pensia viageră
Formate disponibile: Pensie individuală pe viață, pensie cu componentă de supraviețuitor sau pensie cu perioadă certă de plată.
Contractul stipulează exact valoarea inițială, formula de indexare și datele beneficiarilor desemnați.
Ce se întâmplă cu banii în caz de deces?
La retragerea programată: Suma rămasă neîncasată se achită moștenitorilor legali într-o singură tranșă.
La pensia viageră: Drepturile financiare depind de clauzele contractuale (dacă a fost inclusă o perioadă certă sau o componentă pentru supraviețuitori).
Clauze obligatorii în noul contract de plată
Norma ASF impune furnizorilor transparență totală:
Interdicție strictă: Furnizorii nu au dreptul să majoreze comisioanele de administrare pe parcursul executării contractului.
Cumul de conturi: Participanții cu surse multiple pot opta pentru comasarea sau menținerea separată a activelor.
Detaliere clară: Contractul va specifica procedura de soluționare a litigiilor, impozitarea la sursă și condițiile de transfer între fonduri.