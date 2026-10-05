De ce îți oferă magazinele un voucher de 15 lei după ce ai cheltuit 3.000 de lei. Strategia din spatele recompensei

Publicat 5 oct. 2026, 16:04 Sursă Realitatea.Net

Ai cheltuit 3.000 de lei într-un magazin și, la finalul cumpărăturilor, primești un voucher de 15 lei pentru o vizită viitoare. La prima vedere, suma pare aproape nesemnificativă în raport cu valoarea cumpărăturilor. În realitate, însă, voucherul nu este doar o recompensă pentru banii cheltuiți, ci poate face parte dintr-o strategie bine calculată de fidelizare a clienților.

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