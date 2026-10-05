De ce îți oferă magazinele un voucher de 15 lei după ce ai cheltuit 3.000 de lei. Strategia din spatele recompensei

Ai cheltuit 3.000 de lei într-un magazin și, la finalul cumpărăturilor, primești un voucher de 15 lei pentru o vizită viitoare. La prima vedere, suma pare aproape nesemnificativă în raport cu valoarea cumpărăturilor. În realitate, însă, voucherul nu este doar o recompensă pentru banii cheltuiți, ci poate face parte dintr-o strategie bine calculată de fidelizare a clienților.
Cum funcționează mecanismul voucherului
Principiul este simplu: clientul cheltuiește o anumită sumă, iar magazinul îi oferă un beneficiu care poate fi folosit la o achiziție viitoare.
În acest fel, prima tranzacție nu mai reprezintă finalul relației dintre client și comerciant, ci devine punctul de plecare pentru următoarea cumpărătură.
În loc ca relația să se încheie în momentul plății, magazinul îi oferă clientului un motiv să revină. Voucherul devine, practic, o invitație la o nouă achiziție.
De ce un voucher mic poate avea un efect important
Un voucher de 15 lei nu schimbă semnificativ bugetul unei persoane care tocmai a cheltuit 3.000 de lei. Totuși, modul în care este prezentată recompensa poate influența comportamentul cumpărătorului.
Mesajul „ai primit 15 lei” creează senzația unui beneficiu obținut în urma cumpărăturii. Clientul nu mai privește tranzacția doar prin prisma sumei cheltuite, ci și prin prisma avantajului primit.
Dacă voucherul are și o perioadă limitată de valabilitate, apare un stimulent suplimentar. Clientul știe că trebuie să revină până la o anumită dată pentru a nu pierde beneficiul.
Astfel, apare un mecanism psihologic important: oamenii pot fi mai motivați să utilizeze un beneficiu pe care consideră că l-au „câștigat” deja.
Cum poate un voucher de 15 lei să genereze o cumpărătură mai mare
Valoarea redusă a voucherului nu înseamnă neapărat că impactul financiar pentru magazin este la fel de mic.
De exemplu, un client poate primi un voucher de 15 lei care poate fi utilizat doar la o cumpărătură de minimum 100 sau 150 de lei.
În acest caz, comerciantul nu urmărește doar să ofere o reducere. Obiectivul este să determine clientul să facă o nouă achiziție, a cărei valoare poate fi mult mai mare decât voucherul acordat.
De aceea, condițiile de utilizare sunt esențiale. Pragul minim de cumpărături, perioada de valabilitate, produsele eligibile și regulile privind cumularea reducerilor pot transforma un simplu voucher într-un instrument de marketing și fidelizare.
Magazinul nu cumpără doar o nouă vânzare
În spatele unui asemenea program există un obiectiv mai important: fidelizarea clientului.
Pentru un comerciant, un cumpărător care revine periodic poate avea o valoare mai mare pe termen lung decât unul care face o singură achiziție și nu mai revine.
Voucherul poate contribui la formarea unui obicei: cumpărături repetate, vizite mai frecvente și o relație mai constantă cu magazinul sau brandul.
În funcție de modul în care este construit programul de fidelizare, comerciantul poate obține și informații despre comportamentul de consum al clienților: cât cheltuiesc, cât de des revin și ce categorii de produse cumpără.
De ce nu primești pur și simplu o reducere de 15 lei?
O reducere acordată imediat și un voucher destinat unei cumpărături viitoare au efecte comerciale diferite.
Dacă magazinul scade pe loc 15 lei din valoarea produselor, beneficiul este consumat în aceeași tranzacție. În schimb, dacă oferă un voucher pentru o achiziție viitoare, comerciantul creează o oportunitate pentru o nouă vânzare.
Din această perspectivă, cei 15 lei pot reprezenta mai degrabă o investiție în revenirea clientului decât o simplă reducere de preț.
Voucherul nu înseamnă automat că ai economisit bani
Pentru cumpărător, este importantă însă diferența dintre o recompensă și o economie reală.
Dacă primești un voucher de 15 lei, dar trebuie să cheltuiești încă 150 de lei pentru a-l putea utiliza, avantajul trebuie analizat în context.
Întrebarea esențială nu este doar „Cât valorează voucherul?”, ci și „Aș fi făcut oricum această cumpărătură?”.
Dacă oricum aveai nevoie de produsele respective și urma să faci achiziția, voucherul poate reprezenta un beneficiu real. Dacă însă cumperi produse de care nu ai nevoie doar pentru a nu pierde cei 15 lei, recompensa poate ajunge să te determine să cheltuiești mai mult.
Circuitul din spatele voucherului
În esență, strategia poate fi rezumată printr-un circuit simplu:
cumpărătură → recompensă → motiv de revenire → nouă cumpărătură → posibilă fidelizare.
De aceea, valoarea voucherului poate fi surprinzător de mică în comparație cu suma cheltuită inițial.
Cei 15 lei nu reprezintă neapărat recompensa pentru cei 3.000 de lei cheltuiți. În multe cazuri, ei funcționează ca un stimulent pentru următoarea vizită.
Așadar, adevărata miză a voucherului nu este doar să răsplătească o cumpărătură deja făcută. Magazinul încearcă să transforme cumpărătorul de astăzi într-un client care va reveni și mâine.