Titlurile de stat TEZAUR revin din 6 octombrie: dobânzi de până la 7,50%

Publicat 5 oct. 2026, 10:10 Sursă Realitatea.Net

Românii care vor să investească în titluri de stat au la dispoziție, din 5 octombrie, o nouă ediție a Programului TEZAUR. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi anuale de până la 7,50%, pentru maturități de 1, 3 și 5 ani, iar veniturile obținute sunt neimpozabile. Subscrierile se încheie pe 6 noiembrie.

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