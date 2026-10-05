Bucureștiul vrea să scoată treptat mașinile poluante din centru. Întrebarea este ce pune în loc

Publicat 5 oct. 2026, 12:54 Sursă Realitatea.Net

Bucureștiul are nevoie de aer mai curat. Are nevoie de mai puține noxe, de transport public mai eficient și de un trafic care să nu transforme fiecare deplasare într-un test de răbdare. Dar între un obiectiv corect și o politică publică eficientă există o diferență importantă: alternativa.

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