Grupul Țiriac investește peste 100 de milioane de euro la Brașov. Ce proiect va fi dezvoltat pe fosta platformă Lemexim
Ion Țiriac / FOTO: Alexandru Hojda
Grupul Țiriac investește peste 100 de milioane de euro în Brașov. Proiectul de pe fosta platformă Lemexim include locuințe, spital și spații verzi.
Grupul Țiriac pregătește o investiție de peste 100 de milioane de euro la Brașov, printr-un amplu proiect de regenerare urbană pe terenul fostei platforme industriale Lemexim. Proiectul urmărește transformarea unei zone industriale într-un nou cartier urban, cu locuințe, servicii medicale, facilități educaționale și spații verzi.
Investiția reprezintă unul dintre proiectele imobiliare importante aflate în dezvoltare la Brașov și este gândită etapizat, cu mai multe funcțiuni destinate atât viitorilor locuitori, cât și comunității locale.
Investiție de peste 100 de milioane de euro în Brașov
Planurile Grupului Țiriac pentru terenul fostei platforme Lemexim prevăd o dezvoltare cu o valoare de peste 100 de milioane de euro. Proiectul este conceput ca o reconversie a unei foste zone industriale într-un spațiu urban modern, cu funcțiuni complementare.
Potrivit informațiilor publice, dezvoltarea va include o componentă rezidențială, dar și infrastructură medicală, educațională și zone verzi.
Terenul are o istorie mai lungă în planurile de dezvoltare imobiliară ale Grupului Țiriac. Platforma a fost achiziționată în 2007, iar proiectele inițiale au fost schimbate ulterior, în contextul evoluției pieței imobiliare și al crizei financiare din 2008–2009.
Un nou proiect rezidențial în centrul Brașovului
Componenta rezidențială reprezintă una dintre principalele direcții ale investiției. Proiectul este destinat transformării terenului fostei platforme industriale într-o zonă urbană cu locuințe și servicii.
În cadrul etapelor anunțate anterior, planurile au inclus aproximativ 600 de locuințe, alături de spații dedicate serviciilor medicale, educației și sportului.
Prin integrarea mai multor funcțiuni, dezvoltarea propusă de Grupul Țiriac urmărește să creeze un cartier care să reunească locuirea cu serviciile și spațiile publice.
Spital și facilități medicale
Un element important al proiectului este componenta medicală. Grupul Țiriac a anunțat intenția de a include în dezvoltarea de la Brașov un spital, destinat să deservească nu doar viitorii locuitori ai complexului, ci și comunitatea brașoveană.
Planurile prezentate anterior indicau o suprafață de aproximativ 12.000 de metri pătrați pentru unitatea medicală, în timp ce alte suprafețe urmau să fie destinate unor funcțiuni educaționale și sportive.
Viitor parc și mai multe spații verzi
Proiectul de pe fosta platformă Lemexim nu se limitează la construirea de locuințe. Una dintre direcțiile anunțate de Grupul Țiriac este amenajarea unor spații verzi și a unui parc, ca parte a procesului de regenerare urbană.
În octombrie 2026, Grupul Țiriac a reconfirmat investiția de peste 100 de milioane de euro și a anunțat un prim pas legat de terenul destinat viitorului parc public.
Ce se întâmplă cu proiectul de la Brașov
Investiția a trecut prin mai multe etape administrative și de autorizare. În iunie 2026, proiectul rezidențial de pe fosta platformă Lemexim a primit avizul Comisiei de Circulație, o etapă importantă pentru dezvoltarea ansamblului.
Prin urmare, proiectul Grupului Țiriac intră într-o nouă etapă de dezvoltare, cu obiectivul de a transforma o fostă zonă industrială într-o zonă urbană cu locuințe, servicii medicale, facilități educaționale și spații verzi.
Investiția de peste 100 de milioane de euro a Grupului Țiriac poate schimba semnificativ configurația unei zone importante din Brașov, prin reconversia unei suprafețe industriale și introducerea unor funcțiuni urbane diverse.
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