Pensionarii primesc bani suplimentari înainte de sărbători. Cât poate încasa fiecare

Vești bune pentru pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei: aceștia vor primi bani în plus în decembrie 2026. Este vorba despre a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat, potrivit OUG nr. 23/2026.
Câți bani primesc pensionarii în decembrie 2026
Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi, în decembrie 2026, a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. În funcție de venitul lunar cumulat, suma va fi de 300, 400 sau 500 de lei.
Măsura se aplică atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemul pensiilor militare de stat, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG nr. 23/2026.
Cine primește 500 de lei în decembrie
Cea mai mare sumă, de 500 de lei, este destinată pensionarilor care au venituri lunare cumulate de până la 1.500 de lei inclusiv.
Pentru celelalte categorii, ajutorul financiar se acordă astfel:
500 de lei pentru venituri de până la 1.500 de lei inclusiv;
400 de lei pentru venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;
300 de lei pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.
Ajutorul total acordat în anul 2026 este de 1.000, 800 sau 600 de lei, în funcție de venitul beneficiarului. Banii sunt împărțiți în două tranșe egale, plătite în lunile mai și decembrie.
Ce venituri sunt luate în calcul pentru ajutorul din decembrie
Pentru stabilirea dreptului la cea de-a doua tranșă sunt luate în calcul veniturile din pensii cuvenite pentru luna noiembrie 2026.
În calcul intră pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionari. Dacă o persoană primește mai multe astfel de venituri, acestea sunt cumulate pentru stabilirea plafonului de venit.
Diferențele de drepturi bănești achitate în noiembrie, dar care se referă la perioade anterioare, nu sunt luate în calcul la stabilirea venitului pentru acordarea ajutorului.
Pensionarii nu trebuie să depună cerere
Ajutorul financiar va fi acordat automat, în luna decembrie, prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Beneficiarii care îndeplinesc condițiile legale nu trebuie să depună o cerere pentru a primi banii.
În cazul pensiei de urmaș, ajutorul se acordă fiecărui urmaș în parte. Suma se acordă integral inclusiv în situația în care veniturile plătite în luna noiembrie sunt aferente doar unei fracțiuni de lună.
Cine nu primește ajutorul financiar
O condiție esențială este ca pensionarul să aibă domiciliul în România și să se afle în evidența unei case teritoriale sau sectoriale de pensii. Persoanele care au domiciliul, reședința obișnuită sau locul de ședere în străinătate nu beneficiază de acest sprijin.
Banii acordați nu pot fi supuși executării silite prin poprire și nu sunt luați în calcul la stabilirea unor plafoane pentru alte forme de sprijin social. Acest lucru se aplică inclusiv în cazul programului de compensare cu 90% a prețului de referință al medicamentelor.
Măsura este justificată prin necesitatea sprijinirii pensionarilor cu venituri reduse, în contextul creșterii prețurilor și al diminuării puterii de cumpărare. Schema de ajutor financiar din 2026 se adresează pensionarilor cu venituri de cel mult 3.000 de lei.