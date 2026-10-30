Daniel Udrescu: Proiect de reformă administrativă și de dezvoltare integrată. Districtul Câmpulung Muscel

Publicat 30 oct. 2026, 10:11 Actualizat 30 oct. 2026, 10:43

Șaptesprezece unități administrative, aparate paralele de contabilitate, achiziții și urbanism și o populație de 81.742 de locuitori: acesta este punctul de plecare al proiectului de reformă administrativă pentru zona Câmpulung–Muscel, analizat de Daniel S. Udrescu (CPA, ECJ, Auditor).

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