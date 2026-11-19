Publicat 19 nov. 2026, 13:04 Actualizat 19 nov. 2026, 13:12 Sursă Realitatea.Net

Premierul Luca Niculescu susține că România ar urma să înregistreze o creștere economică și o inflație mai redusă în 2027, dar avertizează că urmează o perioadă complicată, în special în ceea ce privește pregătirea bugetului pentru anul viitor. În acest context, el le cere ministerelor să vină cu propuneri concrete și atrage atenția asupra necesității unei analize riguroase a tuturor cheltuielilor publice.

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