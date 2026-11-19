Premierul Luca Niculescu susține că România ar urma să înregistreze o creștere economică și o inflație mai redusă în 2027, dar avertizează că urmează o perioadă complicată, în special în ceea ce privește pregătirea bugetului pentru anul viitor. În acest context, el le cere ministerelor să vină cu propuneri concrete și atrage atenția asupra necesității unei analize riguroase a tuturor cheltuielilor publice.
Premierul a făcut aceste declarații joi, 19 noiembrie, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri. Luca Niculescu a afirmat că perspectivele economice pentru anul viitor sunt încurajatoare și că România ar putea beneficia de o evoluție mai bună atât în privința creșterii economice, cât și a inflației.
Premierul cere ministerelor să analizeze atent cheltuielile pentru bugetul din 2027
Deși se declară optimist în privința evoluției economice, șeful Executivului admite că pregătirea bugetului pentru anul viitor va fi una dintre principalele provocări ale Guvernului. Ministerele trebuie să înainteze propuneri concrete, pe baza cărora să fie stabilite prioritățile și cheltuielile statului.
Luca Niculescu spune că România are ținte bugetare clare de respectat, iar deciziile privind alocările financiare trebuie fundamentate cu atenție.
Acesta a subliniat că Executivul trebuie să fie foarte atent la modul în care sunt aprobate cheltuielile publice.
„Avem nevoie să fim extrem de atenți la toate cheltuielile pe care le aprobăm”, a avertizat Luca Niculescu.
Salariul minim de 5.000 de lei, o altă provocare pentru Guvern
Pregătirea bugetului pentru 2027 are loc și în contextul negocierilor privind majorarea salariului minim pe economie. Sindicatele solicită creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei, în timp ce reprezentanții patronatelor se opun unei majorări de asemenea amploare.
O eventuală decizie va trebui să țină cont atât de evoluția economică și de inflație, cât și de impactul asupra cheltuielilor angajatorilor și asupra bugetului de stat.
Deocamdată, Guvernul nu a anunțat o valoare finală a salariului minim pentru 2027. Discuțiile cu sindicatele și patronatele, precum și analiza resurselor bugetare, vor cântări în stabilirea nivelului care va intra în vigoare anul viitor.