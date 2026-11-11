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Moțiune simplă Nazare. Petrișor Peiu pune sub semnul întrebării cifrele Ministerului Finanțelor: „Românii trebuie să aștepte statisticile de la Bruxelles”

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

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Scris deIulian Budusan
Publicat11 nov. 2026, 10:36
Actualizat11 nov. 2026, 10:38
SursăRealitatea.Net

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, îl acuză pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, de lipsă de transparență în raportarea deficitului bugetar. În declarațiile făcute în contextul moțiunii simple, Peiu reclamă o diferență de peste 28 de miliarde de lei între deficitul calculat după metodologia europeană și cel raportat de Ministerul Finanțelor în primele șase luni din 2026. Acesta critică și menținerea lui Nazare în funcție după schimbarea guvernului Bolojan.

Cabinetul condus de Luca Niculescu se confruntă miercuri cu primul demers de contestare parlamentară de la preluarea mandatului. Este vorba despre o moțiune simplă îndreptată împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, inițiată de AUR și susținută prin semnăturile a 34 de parlamentari.

Unul dintre principalele reproșuri formulate de inițiatori vizează discrepanța de peste 28 de miliarde de lei dintre deficitul bugetar comunicat de Ministerul Finanțelor și cel determinat conform standardelor europene, pentru prima jumătate a anului 2026.

Petrișor Peiu: „Nazare continuă politica economică a lui Bolojan”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îi solicită ministrului să clarifice care este valoarea reală a deficitului și să prezinte modul în care poate fi justificată diferența dintre calculul realizat pe baza metodologiei europene și cel bazat pe sistemul de numerar.

Amânarea unei plăți nu echivalează cu eliminarea ei. Transparența bugetară nu trebuie să se oprească acolo unde apar cifrele incomode.

Să privim cifrele. Potrivit datelor Eurostat, în primul trimestru al anului 2026, România a înregistrat un deficit bugetar de 7,4% din PIB-ul trimestrial, pe serie brută, echivalentul a aproximativ 30 de miliarde de lei. În trimestrul al doilea, deficitul a urcat la 7,8% din PIB-ul trimestrial, adică puțin peste 39 de miliarde de lei. În total, deficitul calculat potrivit metodologiei ESA a depășit 69 de miliarde de lei în primele șase luni ale anului.

Ce le comunică însă românilor, pentru aceeași perioadă, Ministerul Finanțelor, condus de același Alexandru Nazare? Un deficit bugetar de numai 41 de miliarde de lei, calculat pe metodologia în numerar. O diferență de peste 28 de miliarde de lei între cele două raportări, o sumă considerabilă care trebuie explicată public.

Acum, același ministru, dar într-un alt guvern, ne anunță cu emfază că deficitul bugetar la nouă luni este de aproximativ 78 de miliarde de lei. Firește, tot în numerar. Despre deficitul calculat potrivit metodologiei ESA, aceeași discuție: nu-i nimic. Vom afla datele transmise de România către Eurostat abia în ianuarie 2027. Se pare că românii trebuie să aștepte statisticile de la Bruxelles pentru a înțelege pe deplin situația bugetului de la București.

Există un paradox politic care merită menționat cu această ocazie. Alexandru Nazare a fost ministru al Finanțelor în guvernul Bolojan, guvern demis prin moțiunea de cenzură inițiată inclusiv de PSD, pe motivul eșecului politicilor sale economice și sociale. După șase luni de criză politică, PSD a votat învestirea guvernului Luca Niculescu, dar a acceptat păstrarea în funcție a aceluiași ministru al Finanțelor.

Cu alte cuvinte, partidul care a demis un guvern pentru politica sa economică îl menține la conducerea finanțelor publice tocmai pe omul responsabil de elaborarea și aplicarea politicilor fiscale.

Această contradicție nu poate avea decât două explicații: fie ministrul Finanțelor este un simplu executant, lipsit de autoritate reală asupra deciziilor fiscale, fie actualul guvern, susținut de PSD, continuă în deplină înțelegere politica economică a guvernului Bolojan, pe care același PSD o condamna cu doar câteva luni în urmă.

În ambele situații, schimbarea guvernului pare să fi fost mai degrabă o operațiune de culise decât o schimbare reală a direcției economice.

Desigur, actualul guvern se află în funcție de prea puțin timp și ar fi incorect să-i atribuim vreo vină pentru execuția bugetară din primele nouă luni. Dar ministrul Finanțelor este același, iar cifrele publicate chiar de ministerul pe care îl conduce ne arată limpede cine a suportat și continuă să suporte povara politicilor sale fiscale.

a declarat Petrișor Peiu/AUR.

Criticile din moțiune nu se limitează însă la indicatorii bugetari. Semnatarii documentului cer lămuriri și cu privire la obligațiile financiare neachitate de stat către firme, întârzierile la plata concediilor medicale, decontările aferente schemelor de compensare a energiei, precum și restanțele pentru proiectele derulate prin programul „Anghel Saligny”.

Inițiativa opoziției vine în contextul publicării celor mai recente date privind execuția bugetară. Potrivit cifrelor prezentate de Ministerul Finanțelor pentru primele nouă luni ale anului, deficitul bugetar a ajuns la 3,81% din PIB, în scădere față de nivelul de 5,31% înregistrat în intervalul similar din 2025.

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