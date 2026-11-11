Moțiune simplă Nazare. Petrișor Peiu pune sub semnul întrebării cifrele Ministerului Finanțelor: „Românii trebuie să aștepte statisticile de la Bruxelles”

Publicat 11 nov. 2026, 10:36 Actualizat 11 nov. 2026, 10:38 Sursă Realitatea.Net

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, îl acuză pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, de lipsă de transparență în raportarea deficitului bugetar. În declarațiile făcute în contextul moțiunii simple, Peiu reclamă o diferență de peste 28 de miliarde de lei între deficitul calculat după metodologia europeană și cel raportat de Ministerul Finanțelor în primele șase luni din 2026. Acesta critică și menținerea lui Nazare în funcție după schimbarea guvernului Bolojan.

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