O nouă facilitate fiscală pentru salariați: cine ar putea scăpa de plata CASS pentru venituri suplimentare
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Salariații care obțin venituri și din alte surse ar putea beneficia de o scutire importantă la plata contribuției de sănătate. Inițiativa legislativă depusă la Senat prevede eliminarea CASS pentru veniturile suplimentare de până la 120.000 de lei anual.
Salariații care obțin bani și din alte surse decât salariul ar putea beneficia de o schimbare importantă în ceea ce privește plata contribuției la sănătate. Un proiect de modificare a Codului fiscal propune eliminarea CASS pentru anumite venituri suplimentare, în limita unui plafon anual de 120.000 de lei. Dacă veniturile eligibile depășesc această sumă, contribuția ar urma să fie calculată numai pentru partea care trece de plafon.
Ce modificări sunt propuse pentru plata CASS de către salariați
Inițiativa legislativă vizează modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și are ca obiectiv schimbarea regulilor de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează atât venituri salariale, cât și câștiguri din alte activități.
Printre veniturile care ar putea beneficia de noua facilitate fiscală se numără cele obținute din activități independente, chirii, dividende, dobânzi, drepturi de proprietate intelectuală și alte categorii de venituri prevăzute de legislația fiscală.
Potrivit propunerii, persoanele care au deja un contract de muncă și plătesc CASS prin intermediul salariului nu ar mai datora contribuția pentru veniturile suplimentare eligibile, dacă baza anuală cumulată de calcul nu depășește 120.000 de lei.
Măsura nu este însă în vigoare. Proiectul se află în procedură parlamentară și ar trebui să parcurgă etapele legislative înainte de a putea produce efecte.
Cum plătesc în prezent CASS românii care au salariu și venituri din alte surse
În prezent, angajații datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile salariale, aceasta fiind calculată și reținută de angajator.
Obligația de plată poate apărea însă și în cazul altor câștiguri realizate în afara locului de muncă. Astfel, un salariat care încasează bani din închirierea unui apartament, primește dividende de la o societate sau desfășoară activități independente poate ajunge să datoreze CASS și pentru aceste venituri, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul fiscal.
În funcție de natura veniturilor și de plafoanele fiscale aplicabile, contribuabilul trebuie să își stabilească obligațiile și să le declare la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin intermediul declarației unice.
Prin urmare, o persoană poate avea obligații de plată a contribuției la sănătate atât pentru salariu, cât și pentru anumite venituri obținute din alte surse.
Cine ar putea beneficia de scutirea de CASS pentru venituri de până la 120.000 de lei
Proiectul legislativ propune o facilitate fiscală pentru persoanele care realizează venituri salariale și achită deja contribuția la sănătate prin intermediul angajatorului.
Concret, acestea ar putea fi exceptate de la plata CASS pentru veniturile suplimentare eligibile, în limita unei baze anuale cumulate de calcul de 120.000 de lei.
Dacă veniturile depășesc plafonul stabilit, contribuția nu ar mai fi calculată la întreaga sumă, ci numai la diferența care depășește pragul de 120.000 de lei.
De exemplu, în cazul unui contribuabil care realizează venituri eligibile de 140.000 de lei pe an, CASS ar urma să fie calculată doar pentru diferența de 20.000 de lei, potrivit mecanismului propus.
Cota contribuției nu ar urma să fie modificată. Schimbarea ar viza baza de calcul și modul în care sunt tratate veniturile suplimentare ale persoanelor care au deja calitatea de salariați.
De ce se propune eliminarea CASS pentru veniturile obținute din chirii și dividende
Inițiatorul proiectului consideră că actualul sistem fiscal generează o povară suplimentară pentru persoanele care obțin venituri din mai multe surse, deși acestea contribuie deja la sistemul public de sănătate prin salariu.
Unul dintre argumentele principale este că plata unei contribuții suplimentare pentru veniturile din chirii, dividende sau alte activități nu aduce, în mod automat, acces la servicii medicale suplimentare.
Cu alte cuvinte, un salariat care achită CASS din salariu beneficiază deja de calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, iar plata unei contribuții suplimentare nu îi oferă un pachet de servicii medicale mai extins.
Din acest motiv, inițiatorul consideră că actualele reguli pot genera o obligație fiscală suplimentară fără un beneficiu corespunzător pentru contribuabil.
În expunerea de motive este invocat și principiul constituțional al „justei așezări a sarcinilor fiscale”. Acesta presupune ca obligațiile impuse contribuabililor să respecte criterii de echitate și proporționalitate.
Scutirea de CASS pentru veniturile suplimentare nu ar fi o premieră în România
O astfel de abordare a mai existat în legislația românească. Inițiatorul face trimitere la o reglementare anterioară din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
Într-o versiune mai veche a actului normativ existau prevederi prin care anumite contribuții pentru veniturile din chirii, dividende, dobânzi sau drepturi de autor erau condiționate de realizarea unor venituri principale, inclusiv cele salariale.
Noua propunere legislativă urmărește însă introducerea unui mecanism diferit. Scutirea de CASS nu ar fi nelimitată, ci s-ar aplica numai în limita plafonului anual de 120.000 de lei.
Astfel, salariații care obțin venituri suplimentare mai mici sau medii ar putea beneficia de eliminarea contribuției pentru aceste câștiguri, în timp ce persoanele care depășesc pragul ar continua să plătească CASS pentru suma care trece de limita stabilită.
Ce efecte ar putea avea eliminarea CASS asupra bugetului de stat
Aplicarea noilor reguli ar putea conduce la diminuarea încasărilor bugetare din contribuțiile de sănătate aferente veniturilor suplimentare situate sub plafonul de 120.000 de lei.
Inițiatorul proiectului susține însă că impactul bugetar ar putea fi limitat, întrucât obligația de plată ar fi menținută pentru partea veniturilor care depășește plafonul.
Un alt argument prezentat în susținerea inițiativei este că reducerea sarcinii fiscale ar putea încuraja declararea integrală a veniturilor și desfășurarea unor activități economice în mod legal.
Din punct de vedere economic, facilitatea ar putea reprezenta un stimulent pentru persoanele care vor să își suplimenteze salariul prin închirierea unor proprietăți, investiții în dividende sau activități independente.
Scopul declarat al inițiativei este reducerea poverii fiscale pentru angajații care obțin venituri din mai multe surse și evitarea unor obligații suplimentare considerate disproporționate.
Deocamdată, scutirea de CASS pentru veniturile suplimentare de până la 120.000 de lei rămâne doar o propunere legislativă. Salariații care obțin bani din chirii, dividende sau alte activități trebuie să respecte în continuare regulile fiscale aflate în vigoare până la eventuala adoptare și intrare în vigoare a modificărilor.
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