Economia iese din contracție: Avans de 2,1% al PIB în T3 față de trimestrul anterior, după o primă jumătate de an pe minus

După scăderile anuale din primele două trimestre (-1,4% în T1 și -1,9% în T2), Produsul Intern Brut înregistrează o creștere de 0,3% în T3 2026 față de anul trecut. La nivelul primelor nouă luni, bilanțul rămâne însă negativ, cu un recul de 0,3% pe serie brută.
Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat o scădere de 0,3% pe serie brută și de 1% pe serie ajustată în primele nouă luni ale anului 2026, potrivit datelor oficiale. Deși bilanțul cumulat rămâne negativ, economia dă semne de redresare în trimestrul al treilea.
Evoluția PIB în T3 2026: Revenire după două trimestre de contracție
În trimestrul al treilea (T3) din 2026, economia a consemnat o creștere anuală de 0,3%. Acest avans vine după o primă jumătate de an dificilă, marcată de scăderi succesive raportate la perioadele similare din 2025:
Trimestrul 1 (T1 2026): contracție de 1,4% (an la an);
Trimestrul 2 (T2 2026): scădere de 1,9% (an la an).
Avans trimestrial de 2,1% față de T2 2026
Comparativ cu trimestrul anterior (T2 2026), PIB-ul din T3 a înregistrat un avans de 2,1% pe serie brută. Această accelerare contrastează cu evoluția din prima parte a anului, când economia a stagnat în T2 și a înregistrat un recul de 0,3% în T1 față de trimestrele precedente.