Economia iese din contracție: Avans de 2,1% al PIB în T3 față de trimestrul anterior, după o primă jumătate de an pe minus

Publicat 13 nov. 2026, 09:30 Sursă Realitatea.Net

După scăderile anuale din primele două trimestre (-1,4% în T1 și -1,9% în T2), Produsul Intern Brut înregistrează o creștere de 0,3% în T3 2026 față de anul trecut. La nivelul primelor nouă luni, bilanțul rămâne însă negativ, cu un recul de 0,3% pe serie brută.

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