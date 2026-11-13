Daniel Udrescu: ANAF și suspiciunea fiscală calculată de AI pe Coduri CAEN

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 13 nov. 2026, 07:45

Notificările de conformare emise de ANAF pot transforma diferențele calculate automat în suspiciuni fiscale care pun firmele în situația de a-și justifica activitatea în doar 30 de zile. Dar o marjă de profit sub media codului CAEN sau o neconcordanță între declarațiile de TVA nu reprezintă, prin ele însele, o abatere fiscală. Într-o analiză semnată de Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor, sunt examinate limitele evaluării automate a riscului fiscal, vulnerabilitățile comparațiilor sectoriale și diferențele dintre raportările D300 și D394, precum și necesitatea ca ANAF să explice transparent calculele pe care le solicită contribuabililor să le verifice.

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