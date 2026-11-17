Publicat 17 nov. 2026, 14:56 Sursă news

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți, după o întâlnire cu reprezentanții IMM-urilor, că deciziile guvernamentale din ultimul an au dus România pe locul doi în Uniunea Europeană la cădere economică și că o relansare credibilă necesită predictibilitate.

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