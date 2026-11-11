Daniel Udrescu: Teatrul de război fiscal. Reconfigurarea puterii probatorii între e-Factura, controlul algoritmic și limitele AI Act

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 11 nov. 2026, 09:12

Digitalizarea administrației fiscale schimbă regulile raportului dintre stat și contribuabil, dar ridică o întrebare esențială: dacă ANAF deține deja informațiile transmise prin RO e-Factura, SAF-T și celelalte sisteme informatice, în ce măsură mai poate transfera contribuabilului responsabilitatea pentru propriile verificări? Într-o analiză intitulată „Teatrul de război fiscal. Reconfigurarea puterii probatorii între e-Factura, controlul algoritmic și limitele AI Act”, Daniel Udrescu, expert contabil, examinează limitele controlului fiscal algoritmic, valoarea probatorie a datelor electronice și garanțiile dreptului la apărare. Analiza propune o redefinire a responsabilității administrației fiscale, în care indicatorii de risc nu pot substitui probele, iar tehnologia nu poate înlocui verificarea umană și respectarea legalității.

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