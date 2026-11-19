Live Summit APEC 2026. Întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping s-a încheiat după o oră și jumătate de discuții- VIDEO
Trilaterala Putin-Trump-Xi/ Profimedia
Momente istorice în Shenzhen, China, acolo unde joi, 19 noiembrie, s-a desfășurat reuniunea trilaterală dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, una dintre cele mai urmărite întâlniri geopolitice ale anului 2026. Înaintea discuțiilor, liderul american a oferit indicii importante despre obiectivele Washingtonului, susținând că apropierea dintre Rusia și China „nu ar fi trebuit lăsată să se întâmple” și sugerând că SUA încearcă să reducă influența acestui parteneriat strategic.
Întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping s-a încheiat, potrivit presei de stat chineze
UPDATE - Reuniunea trilaterală s-a încheiat, transmite Sky News care citează presa de stat chineză.
Potrivit sursei citate, discuțiile s-au încheiat în jurul orei locale 17:50 (9:50 în Marea Britanie), iar coloana oficială a președintelui Trump a plecat spre aeroport șapte minute mai târziu, la ora locală 17:57 (9:57 în Marea Britanie).
În discursul său de deschidere, Trump a declarat că „summitul istoric” a oferit SUA, Chinei și Rusiei șansa de a „căuta noi oportunități și abordări” pentru a aborda o serie de „probleme foarte importante”.
El a afirmat că toți cei prezenți în sală își doresc să „creeze un viitor mai bun pentru noi toți”.
Jurnaliștii urmăresc reuniunea trilaterală la televizor
UPDATE - Deși zeci de jurnaliști din presa chineză și internațională au fost prezenți în sală la începutul reuniunii trilaterale, mulți alții au fost nevoiți să urmărească desfășurarea acesteia la televizor, din afara încăperii, relatează Reuters.
Potrivit sursei citate, o jurnalistă Bloomberg TV nu a primit acces la reuniunea trilaterală după ce a adresat o întrebare în timpul întrevederii bilaterale dintre Xi Jinping și Donald Trump.
Un oficial de la Casa Albă a declarat că partea chineză a insistat ca jurnalista să nu fie admisă în sală, deși reprezentanții administrației americane au încercat să obțină accesul acesteia la reuniune.
Putin: Rusia, China și SUA pot contribui împreună la stabilitatea lumii
UPDATE - Rusia, China și Statele Unite pot consolida stabilitatea globală dacă vor coopera în mod constructiv, le-a transmis joi, 19 noiembrie, Vladimir Putin omologilor săi chinez și american.
Putin a afirmat că el, Xi Jinping și Donald Trump pot „aduce o contribuție semnificativă la consolidarea securității și stabilității globale, cu condiția să acționăm într-un spirit de cooperare și parteneriat”.
Trump: Liderii vor discuta „toate problemele” lumii
UPDATE - Donald Trump a făcut, la rândul său, joi, 19 noiembrie, câteva declarații la începutul reuniunii trilaterale din China.
Acesta a precizat că discuțiile vor aborda „practic toate problemele care sunt dezbătute în lume”. Trump a criticat faptul că liderii din trecut au evitat adesea dialogul cu omologii cu care aveau divergențe.
Președintele american a mai spus că Statele Unite, China și Rusia se află într-o poziție unică pentru a discuta despre armele nucleare.
Xi Jinping: Marile puteri trebuie să coopereze pentru a face față provocărilor globale
UPDATE - Xi Jinping a deschis reuniunea trilaterală, subliniind importanța cooperării dintre cele trei țări pentru gestionarea provocărilor globale, potrivit declarațiilor transmise de presa de stat chineză.
Acesta a subliniat că relațiile constructive dintre marile puteri nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate.
Trump, Putin și Xi Jinping s-au întâlnit pentru discuții trilaterale istorice
UPDATE - Președintele SUA, Donald Trump, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul Chinei, Xi Jinping, s-au reunit pentru o întâlnire trilaterală istorică, cel mai urmărit eveniment al summitului APEC din această săptămână.
Cei trei lideri au apărut împreună la complexul Kylin Villa, unde au loc discuțiile, în orașul Shenzhen, important centru tehnologic din sudul Chinei.
Anterior, în cursul aceleiași zile, Donald Trump a avut întrevederi bilaterale separate atât cu Vladimir Putin, cât și cu Xi Jinping.
UPDATE - Întâlnirea trilaterală, programată să înceapă la ora României 08.30, are deja aproape o oră şi jumătate întârziere, transmite Sky News.
Trump și Xi Jinping iau prânzul
UPDATE - Președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping iau în prezent prânzul la Kylin Villa, în orașul Shenzhen.
Complexul turistic urmează să găzduiască în curând discuțiile trilaterale mult așteptate dintre Trump, Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.
Putin a ajuns la locul unde este programată reuniunea trilaterală
UPDATE- Președintele rus Vladimir Putin a ajuns la complexul turistic unde este programată o reuniune trilaterală istorică alături de președintele SUA, Donald Trump, și liderul chinez, Xi Jinping, potrivit televiziunii de stat chineze CCTV, relatează CNN.
Xi Jinping și Donald Trump se află deja la locația întâlnirii, Kylin Villa, unde au luat prânzul după o întrevedere bilaterală desfășurată mai devreme în cursul zilei. Complexul turistic urmează să găzduiască în curând discuțiile trilaterale mult așteptate dintre Trump, Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.
În paralel, autoritățile din Taiwan au anunțat prezența în spațiul aerian național a două avioane militare rusești Tupolev.
Presa chineză a publicat imagini de la locul reuniunii trilaterale
UPDATE - Televiziunea de stat chineză CCTV a publicat imagini cu sala în care președintele american Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin urmează să desfășoare mult așteptatele discuții trilaterale, potrivit CNN.
Sala se află în complexul turistic Kylin Villa și este un spațiu amplu și impunător, cu candelabre suspendate de tavan și un covor gros pe podea.
În centrul încăperii se află o masă circulară mare, la care vor sta cei trei lideri. Pe masă sunt amplasate steagurile celor trei țări, iar locul fiecărui președinte este marcat cu o plăcuță cu numele său.
Potrivit imaginilor, Vladimir Putin ar urma să stea în dreapta lui Xi Jinping, iar Donald Trump, în stânga liderului chinez.
Pe peretele din spatele locului rezervat lui Xi Jinping se află o pictură monumentală, în stilul clasic chinezesc, care înfățișează munți impunători, Marele Zid Chinezesc, nori și pini. În cultura chineză, pinii sunt asociați cu primirea și întâmpinarea oaspeților.
Televiziunea CCTV a precizat că Xi Jinping va avea rolul de gazdă al reuniunii trilaterale.
Xi Jinping: Relaţiile dintre China şi Statele Unite sunt pe cale să se îmbunătăţească
Vladimir Putin și Xi Jinping/ Profimedia
A început întâlnirea dintre Donald Trump cu Xi Jinping
UPDATE - Trump spune că SUA și China și-au împărțit tarifele într-un mod echitabil, relatează Reuters.
Principalele declarații ale președintelui american de la întâlnirea sa cu Xi:
„Am făcut ca relația dintre țările noastre să fie una echitabilă. Asta ne dorim.”
„Sunteți prietenul meu și avem o relație cu totul specială.”
„Nimeni, în niciun alt loc din lume, nu poate face ceea ce putem face noi.”
Trump a declarat că Statele Unite și China au împărțit în mod echitabil tarifele vamale și că Consiliul pentru Comerț contribuie la restabilirea echilibrului într-o relație care, până acum, era dezechilibrată.
De asemenea, președintele american a afirmat că ambii lideri consideră important ca transportul petrolului să continue prin Strâmtoarea Ormuz.
Trump: „Xi și cu mine suntem de acord că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă și că Iranul nu trebuie să dețină arme nucleare”
Donald Trump a declarat că președintele chinez Xi Jinping este de acord cu el în privința menținerii deschise a Strâmtorii Ormuz și a împiedicării Iranului să obțină arme nucleare, scrie Aljazera.
Liderul chinez nu a reacționat imediat la afirmațiile președintelui american. China a susținut în mod constant menținerea deschisă a acestei rute maritime strategice.
La rândul său, Iranul a insistat în repetate rânduri că nu are intenția și nici planuri de a construi arme nucleare.
Putin, într-o „dispoziție excelentă” după întâlnirea cu Trump, anunță Kremlinul
UPDATE - Președintele rus Vladimir Putin a ieșit de la întâlnirea cu omologul său american, Donald Trump, de joi, într-o „dispoziție excelentă”, a declarat consilierul Kremlinului pentru politică externă, Iuri Ușakov, potrivit agenției ruse de presă TASS, citate de CNN.
Potrivit sursei citate, Ucraina a fost principalul subiect al discuțiilor, a precizat Ușakov, care a adăugat că întrevederea s-a desfășurat bine.
Cei doi lideri nu au făcut declarații publice după întâlnire și se pregătesc pentru discuțiile trilaterale programate în cursul după-amiezii, alături de președintele Chinei, Xi Jinping, a mai transmis consilierul rus, citat de TASS. Anterior, Donald Trump a vorbit despre relația sa „excelentă” cu Vladimir Putin, pe care l-a numit „prietenul meu”.
UPDATE Întâlnirea dintre preşedinţii Trump şi Putin s-a încheiat după aproximativ 40 de minute. Trump a fost văzut părăsind zona în care cei doi lideri purtaseră discuţii.
Discuţiile au fost descrise de Casa Albă drept o „întâlnire informală”– o denumire mai puţin formală decât cea de „întâlnire bilaterală”.
„Este prietenul meu”. Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin la întâlnirea din China
UPDATE - Donald Trump l-a salutat cordial pe Vladimir Putin la începutul întrevederii informale, desfășurate într-o încăpere separată din centrul de conferințe APEC, relatează Reuters.
Potrivit jurnalistului Trevor Hunnicutt, care relatează pentru CNN, președintele american a intrat în încăpere însoțit de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și de șeful său de cabinet, Stephen Miller. La intrare, Trump l-a bătut prietenește pe braț pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, spunându-i: „Îți faci treaba foarte bine”.
Ulterior, liderul american i-a strâns mâna lui Putin și a făcut câteva declarații scurte, surprinse de camerele de televiziune.
Liderul de la Casa Albă a afirmat că așteaptă cu interes întâlnirea bilaterală oficială cu Vladimir Putin.
Potrivit relatării CNN, camerele de filmat au fost scoase din încăpere la numai 58 de secunde după intrarea președintelui american.
Trump și Putin, întâlnire informală înaintea discuțiilor oficiale
Întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu era programată inițial în acest format. Cei doi lideri au purtat o scurtă conversație separată, în marja summitului APEC, înaintea întâlnirii bilaterale oficiale.
Un oficial american a descris această întrevedere drept o discuție informală, o scurtă conversație separată între cei doi președinți.
Trump a intrat în încăpere însoțit de oficiali americani, iar accesul presei a fost strict restricționat. Potrivit informațiilor transmise de CNN, a fost permisă prezența unei singure camere de televiziune. Vladimir Putin nu a făcut declarații publice în timpul acestui scurt moment surprins de presă.
Donald Trump urmează să aibă discuții bilaterale cu Xi Jinping
După întâlnirea informală cu Vladimir Putin, Donald Trump este așteptat să participe la discuțiile bilaterale programate cu președintele chinez Xi Jinping.
Ulterior, cei trei lideri urmează să participe la o reuniune trilaterală, într-un format diplomatic de importanță majoră pentru relațiile dintre Statele Unite, Rusia și China. Întâlnirea dintre Trump și Putin are loc într-un context internațional tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de eforturile diplomatice privind încheierea conflictului.
Trump și Putin s-au întâlnit de șapte ori. Unde a avut loc ultima întrevedere
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit personal în șapte rânduri, potrivit informațiilor prezentate de CNN. Cea mai recentă întrevedere a avut loc în Alaska, în 2025, în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina. Discuțiile nu s-au concretizat atunci printr-un acord oficial.
Relația dintre cei doi lideri a traversat perioade tensionate, însă în ultimele luni au existat semnale privind o apropiere diplomatică. Noua întâlnire din China este urmărită cu atenție, în condițiile în care relațiile dintre Washington și Moscova, dar și evoluția războiului din Ucraina, rămân teme centrale pe agenda internațională.
Putin revine la summitul APEC după nouă ani
Vladimir Putin participă în persoană la un summit al liderilor APEC pentru prima dată din 2017, când reuniunea a avut loc la Da Nang, în Vietnam, relatează Reuters.
La acel summit, Putin s-a întâlnit cu Donald Trump, aflat atunci în primul său an de mandat ca președinte al Statelor Unite. De atunci, poziția liderului rus pe scena internațională s-a schimbat însă, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei, declanșate în 2022.
Liderii vest-europeni și administrația Statelor Unite condusă de fostul președinte Joe Biden au încercat să îl izoleze diplomatic pe Putin. Însă liderul de la Kremlin și-a recâștigat influența diplomatică după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în 2025.
Rusia consideră că reuniunea trilaterală de la Shenzhen reprezintă un semnal transmis atât aliaților, cât și adversarilor săi, că face parte din ceea ce Moscova descrie drept o nouă ordine mondială multipolară, aflată în formare. Totodată, Kremlinul privește această întâlnire drept un răspuns puternic la adresa liderilor europeni care au continuat să îl izoleze diplomatic pe Vladimir Putin.
Fotografie de grup în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC)
UPDATE - Liderii, printre care președintele american Donald Trump, președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au pozat pentru o fotografie de grup în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat joi la Shenzhen, China.
Summitul APEC din China: miza economică și diplomatică a reuniunii care îi aduce la aceeași masă pe Trump, Xi și Putin
Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat la Shenzhen, în perioada 18-19 noiembrie 2026, are ca temă centrală „Construirea unei comunități Asia-Pacific pentru prosperitate comună” („Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together”). China, țara gazdă, a stabilit trei direcții prioritare: deschiderea economică, inovarea și cooperarea regională, într-un context marcat de tensiuni comerciale, fragmentarea lanțurilor de aprovizionare și competiția pentru supremație tehnologică.
Potrivit CNA, una dintre principalele mize economice ale reuniunii este consolidarea comerțului liber în regiunea Asia-Pacific, inclusiv relansarea discuțiilor privind crearea unei Zone de Liber Schimb Asia-Pacific (FTAAP), un proiect care ar reuni cele 21 de economii membre APEC. Inițiativa, susținută încă din 2006, nu a fost transformată până acum într-un acord comercial concret. China urmărește, de asemenea, obținerea unui consens privind digitalizarea comerțului și dezvoltarea unor reguli comune pentru economia digitală.
Conform site-ului APEC, n alt subiect major este inteligența artificială și impactul acesteia asupra economiei globale. Liderii și reprezentanții economici discută despre cooperarea tehnologică, standardele digitale, utilizarea inteligenței artificiale în industrie și servicii, dar și despre reducerea diferențelor de dezvoltare tehnologică dintre economiile membre. Potrivit Secretariatului APEC, economia regiunii este estimată să crească cu 3,4% în 2026.
Dincolo de agenda economică oficială, ediția din acest an are o miză diplomatică aparte: prezența simultană a președintelui american Donald Trump, a liderului chinez Xi Jinping și a președintelui rus Vladimir Putin, a scris și AP. Reuniunea trilaterală anunțată pentru cei trei lideri este considerată fără precedent și oferă Chinei ocazia de a-și evidenția rolul diplomatic internațional, în timp ce Washingtonul și Moscova urmăresc propriile obiective strategice. Printre subiectele sensibile se numără relațiile comerciale, securitatea internațională și negocierile privind controlul armamentului nuclear.
Totuși, APEC funcționează pe baza consensului, iar angajamentele sale sunt voluntare, mai arată CNA. Prin urmare, capacitatea summitului de a produce acorduri concrete rămâne dependentă de disponibilitatea celor 21 de economii membre de a ajunge la un compromis, în pofida divergențelor comerciale și geopolitice
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