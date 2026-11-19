Publicat 19 nov. 2026, 07:17 Actualizat 19 nov. 2026, 12:58 Sursă Realitatea.Net

Momente istorice în Shenzhen, China, acolo unde joi, 19 noiembrie, s-a desfășurat reuniunea trilaterală dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, una dintre cele mai urmărite întâlniri geopolitice ale anului 2026. Înaintea discuțiilor, liderul american a oferit indicii importante despre obiectivele Washingtonului, susținând că apropierea dintre Rusia și China „nu ar fi trebuit lăsată să se întâmple” și sugerând că SUA încearcă să reducă influența acestui parteneriat strategic.

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