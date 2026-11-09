Daniel Udrescu: CAS reprezintă fonduri afectate cu destinație legală specială
Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor
Contribuțiile de asigurări sociale (CAS) reprezintă fonduri cu destinație legală specială, afectate finanțării drepturilor de pensie, și nu simple venituri bugetare disponibile pentru orice cheltuială a statului. În contextul înghețării pensiilor și al invocării deficitului public, analiza examinează limitele în care autoritățile pot dispune de aceste resurse fără a încălca principiul contributivității, drepturile dobândite și garanțiile constituționale. Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor analizează argumentele juridice și comparative privind protecția fondurilor de pensii și responsabilitatea statului față de contribuabili.
Nazare şi Niculescu continua tirada scuzelor cu alinierea la PNNR şî OCDE, uitând că România a ajuns în această situație ca urmare a politicilor fiscale promovate de PNL în guvernările din ultimii șapte ani, prin modificări repetate ale regimului taxelor și impozitelor, ngajamente care au sărăcit capitalul autohton, dar este permisiv cu capitalul agreat de Banca Mondială. Responsabilitatea pentru alegerea, negocierea și aplicarea măsurilor rămâne a decidenților români. Invocarea unor angajamente externe nu înlătură răspunderea politică pentru efectele asupra contribuabililor și nici obligația respectării Constituției. [1]
Dezechilibrul astfel acumulat este prezentat acum ca motiv pentru înghețarea veniturilor. Dar depășirea datoriei publice de 60% din PIB trebuie analizată împreună cu natura resurselor și a drepturilor afectate. Pensia contributivă rezultă din participarea obligatorie la un sistem de asigurări sociale. Contribuțiile au o destinație legală specială, iar ajustarea finanțelor publice trebuie să respecte această destinație și protecția drepturilor dobândite.
Codul civil oferă un reper pentru respectarea obligațiilor. Articolul 1270 stabilește că un contract valabil încheiat are putere de lege între părți și poate fi modificat sau poate înceta numai prin acordul lor ori din cauze autorizate de lege. Articolul 1271 alin. (1) prevede că obligațiile trebuie executate chiar dacă executarea a devenit mai oneroasă prin creșterea costurilor sau scăderea valorii contraprestației. Dificultatea financiară nu echivalează, prin ea însăși, cu eliberarea debitorului de obligație. [2]
Pentru bunurile cu destinație specială, articolul 31 recunoaște diviziunile patrimoniului și patrimoniile de afectațiune constituite potrivit legii. Articolul 773 reglementează fiducia, în care drepturile sunt exercitate pentru un scop determinat, în folosul beneficiarilor, și formează o masă patrimonială autonomă. Articolul 785 protejează această masă în cazul insolvenței fiduciarului, iar articolul 786 delimitează urmărirea bunurilor sale de către creditori. Principiul ilustrat este că administrarea unor resurse afectate unui scop nu conferă libertatea de a le utiliza pentru orice datorie a administratorului. Dimensiunea contractuală a asigurării sociale este recunoscută chiar de Legea nr. 360/2023. Pentru persoanele asigurate prin contract, analiza trebuie să pornească de la obligațiile asumate, contribuțiile executate și efectele juridice păstrate de lege după încetarea contractului. Invocarea caracterului public al sistemului nu este suficientă pentru a înlătura examinarea acestor obligații. Aplicarea regulilor generale ale contractelor trebuie analizată împreună cu dispozițiile speciale ale legii pensiilor. Aceste dispoziții sunt invocate prin comparație, în sprijinul analizei destinației fondurilor. [2]
În materia pensiilor, temeiul direct se află în Legea nr. 360/2023. Articolul 2 consacră contributivitatea, repartiția și autonomia administrării, iar articolele 17–20 reglementează bugetul sistemului, veniturile, cheltuielile și rezerva sa. Articolul 23 prevede expres că disponibilitățile bănești sunt purtătoare de dobânzi, stabilite prin convenții între CNPP și Trezoreria Statului. Articolul 22 reglementează utilizarea excedentului și finanțarea deficitului. Există, așadar, obligații legale concrete privind evidența, destinația și remunerarea disponibilităților. [3]
Articolul 138 din Constituție include bugetul asigurărilor sociale în bugetul public național și impune supunerea sa separată aprobării Parlamentului. Apartenența la ansamblul finanțelor publice nu elimină regimul distinct al componentei sociale. Consolidarea contabilă permite măsurarea dezechilibrului general, fără să ofere singură temeiul juridic pentru înlăturarea destinației contribuțiilor. [4]
Precedentul leton este apropiat de această problemă. Prin hotărârea din 21 decembrie 2009, în cauza nr. 2009-43-01, Curtea Constituțională a Letoniei a examinat reducerea pensiilor în contextul crizei economice. La punctul 31.1, Curtea a analizat bugetul special de asigurări sociale și rezervele sale, subliniind destinația acestora pentru prestațiile sociale și necesitatea protejării echilibrului sistemului. [5]
Curtea a criticat insuficiența transparenței și a controlului asupra administrării rezervelor plasate la Trezorerie. În aceeași cauză, reducerile contestate au fost declarate neconstituționale, iar hotărârea a prevăzut restituirea sumelor reținute. Analiza rezervelor și controlul reducerilor susțin împreună cerința unei justificări efective a sacrificiului impus pensionarilor. Invocarea crizei nu scutește statul de examinarea drepturilor, alternativelor și proporționalității măsurii. [5]
În Statele Unite, 42 U.S.C. §401 arată cum poate fi păstrată identitatea patrimonială a fondurilor chiar în relația cu Trezoreria. Rezervele Social Security sunt investite în obligațiuni publice purtătoare de dobândă. Fondurile păstrează active, iar statul păstrează obligațiile de plată a principalului și dobânzii. Utilizarea lichidităților nu șterge drepturile patrimoniale ale fondurilor. Exemplul întărește cerința de trasabilitate a rezervelor, plasamentelor și veniturilor aferente. [6]
Pentru planurile ocupaționale supuse ERISA, 29 U.S.C. §1103 și §1104 consacră destinația activelor pentru beneficiarii planului și cheltuielile rezonabile de administrare, precum și obligațiile fiduciare. Articolele §1053 și §1054 protejează, în condițiile și cu excepțiile legale, drepturile neforfeitabile și beneficiile acumulate. Conceptul vested exprimă dobândirea unui drept care a depășit condițiile de consolidare prevăzute de regimul său. Modelul este relevant prin separarea protecției activelor de protecția beneficiului individual. [7]
Pentru pensiile publice, hotărârea Curții Supreme din Illinois din 8 mai 2015, In re Pension Reform Litigation, 2015 IL 118585, este deosebit de relevantă. În temeiul Constituției acelui stat, instanța a invalidat o reformă care diminua beneficii, inclusiv majorări anuale. Aceste majorări făceau parte din prestația garantată, fără să fie legate direct de inflație. Precedentul susține prin comparație că un mecanism de majorare poate intra în protecția dreptului de pensie atunci când regimul juridic îl include în beneficiul garantat. Dificultățile finanțării nu au permis înlăturarea protecției constituționale. [8]
În România, analiza continuă cu respectarea domeniului legii organice. Legea nr. 69/2010 a fost adoptată potrivit art. 76 alin. (2) din Constituție, ca lege ordinară. Legea nr. 360/2023 a fost adoptată potrivit art. 76 alin. (1), ca lege organică. Pentru normele care aparțin material domeniului organic, modificarea, suspendarea sau derogarea trebuie să respecte exigențele constituționale ale acelui domeniu. Denumirea intervenției drept prorogare nu înlătură examinarea efectului său juridic. Calificarea dispoziției concrete și procedura de adoptare sunt decisive. [9]
Prin urmare, invocarea unei reguli fiscal-bugetare generale nu înlocuiește temeiul necesar intervenției asupra drepturilor reglementate de legea pensiilor. Articolul 84 stabilește mecanismul majorării anuale a valorii punctului de referință, în condițiile sale. Pentru 2025, art. XVII din OUG nr. 156/2024 a menținut valoarea la 81 lei, iar pentru 2026, art. XXXI din Legea nr. 141/2025 a menținut același nivel și a amânat aplicarea prevederilor indicate privind majorarea pentru 2027. Critica juridică trebuie să privească aceste intervenții concrete și conformitatea lor cu protecția constituțională, nu să se oprească la anunțarea nivelului datoriei. [10]
Ordonanța de urgență este o formă de delegare legislativă supusă unor condiții proprii. Articolul 115 permite existența unor OUG cu norme de natura legii organice, impunând pentru aprobarea lor majoritatea corespunzătoare. Tot el condiționează adoptarea de existența unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată și interzice afectarea drepturilor constituționale. Aceste cerințe trebuie verificate pentru fiecare intervenție, inclusiv atunci când aceasta urmărește un obiectiv fiscal. [4]
Articolul 13 din Legea nr. 69/2010 nu declară depășirea pragului de 60% drept situație extraordinară în sens constituțional. La pct. 4 cere un program și acte normative la nivel de lege, cel târziu în semestrul următor constatării depășirii. Textul prevede ajustarea și îi stabilește un orizont de aplicare, fără să impună folosirea OUG. Nici formularea privind înghețarea cheltuielilor totale nu suspendă singură indexarea individuală a pensiilor. [11]
Argumentul împotriva justificării automate a OUG este tocmai caracterul previzibil și monitorizabil al datoriei. Atunci când apropierea de prag este cunoscută, Guvernul trebuie să pregătească măsurile și să utilizeze procedura parlamentară. Publicarea indicatorului nu transformă, prin ea însăși, o evoluție urmărită în timp într-o împrejurare extraordinară care ar împiedica legiferarea prin Parlament. Susținerea autorului este că pragul contabil nu poate ține locul demonstrării pericolului concret și imediat.
Decizia CCR nr. 255/2005, ale cărei criterii sunt reluate inclusiv prin Decizia nr. 56/2024, cere cumulativ situația extraordinară, imposibilitatea amânării și motivarea urgenței în cuprinsul ordonanței. Necesitatea corectării unui dezechilibru nu dovedește singură îndeplinirea acestor condiții. Pentru ipoteza în care justificarea se limitează la depășirea pragului, argumentația de neconstituționalitate privește lipsa demonstrării distincte a cerințelor art. 115 alin. (4). [12]
În plus, conservarea valorii pensiei trebuie examinată prin efectul economic al neindexării. Menținerea sumei nominale în timp ce prețurile cresc reduce prestația reală. Poziția susținută este că protecția dreptului contributiv trebuie evaluată și din această perspectivă, ținând seama de pierderea cumulată, durata suspendării și situația beneficiarului. Existența unui deficit general nu răspunde singură acestei analize și nici nu justifică automat alegerea pensionarului ca suport al ajustării.
PNL trebuie să răspundă politic pentru politicile fiscale pe care le-a promovat și pentru modul în care a asumat angajamentele invocate acum în sprijinul ajustării. Autoritățile trebuie, la rândul lor, să demonstreze administrarea legală a resurselor și constituționalitatea măsurilor. Fondurile afectate pensionării și drepturile rezultate din contribuții trebuie să rămână repere obligatorii ale acestei verificări. Datoria publică impune responsabilitate bugetară, inclusiv față de cei care au finanțat sistemul prin munca lor.
Surse juridice și documentare
[1] Comisia Europeană, evaluarea PNRR al României din 2021, SWD(2021) 276; OCDE, OECD Economic Surveys Romania 2026. Sursele documentează reformele și recomandările; aprecierea cauzală și politică este a autorului. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=celex:52021SC0276 ; https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-romania-2026_4844067e-en.html
[2] Codul civil, art. 31, 773, 785, 786, 1270 și 1271. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109884
[3] Legea nr. 360/2023, art. 2 și art. 17–24. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/276927
[4] Constituția României, art. 76, 115 și 138. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
[5] Curtea Constituțională a Letoniei, hotărârea din 21 decembrie 2009, cauza nr. 2009-43-01, în special pct. 31.1 și dispozițiile privind restituirea. https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2009/07/2009-43-01_Spriedums_ENG.pdf
[6] 42 U.S.C. §401, în special lit. (d). https://uscode.house.gov/us/usc/119-120/t42/s401/
[7] ERISA, 29 U.S.C. §§1053, 1054, 1103 și 1104. Modele comparative din regimul planurilor cărora li se aplică ERISA. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/1053 ; https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/1054 ; https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/1103 ; https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/1104
[8] Supreme Court of Illinois, In re Pension Reform Litigation, 2015 IL 118585, 8 mai 2015. https://www.illinoiscourts.gov/Opinions/SupremeCourt/2015/118585.pdf
[9] Formulele de adoptare ale Legii nr. 69/2010 și Legii nr. 360/2023; CCR, Decizia nr. 900/2020, par. 63–64, privind criteriul material al normelor organice. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/165436 ; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/235523
[10] OUG nr. 156/2024, art. XVII; Legea nr. 141/2025, art. XXXI. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/304503 ; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/305340
[11] Legea nr. 69/2010, art. 13, forma consolidată. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/307816
[12] CCR, Decizia nr. 255/2005 și Decizia nr. 56/2024, condițiile cumulative pentru adoptarea OUG. https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0BC7FTO9JCQU335ZU2EKT45PKP ; https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0C4GZMROFIKQX1QSBHRY2N0DK7
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