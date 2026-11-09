Daniel Udrescu: CAS reprezintă fonduri afectate cu destinație legală specială

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 9 nov. 2026, 12:03

Contribuțiile de asigurări sociale (CAS) reprezintă fonduri cu destinație legală specială, afectate finanțării drepturilor de pensie, și nu simple venituri bugetare disponibile pentru orice cheltuială a statului. În contextul înghețării pensiilor și al invocării deficitului public, analiza examinează limitele în care autoritățile pot dispune de aceste resurse fără a încălca principiul contributivității, drepturile dobândite și garanțiile constituționale. Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor analizează argumentele juridice și comparative privind protecția fondurilor de pensii și responsabilitatea statului față de contribuabili.

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