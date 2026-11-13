Alexandru Nazare anunță indexarea pensiilor în 2027 și ia în calcul reducerea TVA la alimentele de bază

Publicat 13 nov. 2026, 11:23 Sursă Realitatea.Net

Pensiile vor fi indexate anul viitor, însă decizia privind aplicarea măsurii va fi luată de Guvern după centralizarea datelor necesare, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul a afirmat că își dorește și reducerea TVA la alimentele de bază, dar a avertizat că o astfel de măsură trebuie analizată în raport cu impactul asupra veniturilor bugetare și cu angajamentele fiscale asumate de România în fața Comisiei Europene, inclusiv prin PNRR.

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