Publicat 19 nov. 2026, 16:26 Actualizat 19 nov. 2026, 16:33

În capitala Germaniei, Berlin, a început întâlnirea liderilor din Coaliția Voinței. La masa discuțiilor privind pacea din Ucraina participă și președintele Nicușor Dan. Acesta se întâlnește cu liderii europeni, dar și cu emisarii președintelui american Donald Trump. Miza este uriașă: printre altele, au loc ultimele întrevederi înaintea unei noi runde de negocieri de pace între Rusia și Ucraina. La reuniune participă și emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff.

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