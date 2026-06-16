Daniel Udrescu: Deficiențe sistemice ale guvernanței fiscale și propuneri de reformă legislativă și constituțională

Într-o analiză dedicată guvernanței fiscale din România, Daniel Udrescu, CPA, Expert Contabil Judiciar și Auditor, evidențiază deficiențele sistemice care afectează stabilitatea finanțelor publice și propune un set de reforme legislative și constituționale menite să consolideze disciplina bugetară.
Transformarea ordonanței de urgență din instrument excepțional în instrument curent de politică fiscală
Acte criticate:
Practica legislativă fiscală bazată pe utilizarea repetată a OUG-urilor, inclusiv OUG nr. 78/2025.
Deficiență:
Delegarea legislativă este utilizată ca mecanism permanent de modificare a fiscalității.
Consecință:
Transferul deciziei fiscale reale de la Parlament către Guvern.
Recomandare:
Limitarea constituțională și legală a utilizării OUG în domeniul fiscal-bugetar.
Erodarea rolului Parlamentului în materie fiscală
Act criticat:
Mecanismul actual de adoptare a modificărilor fiscale prin OUG.
Deficiență:
Legea de aprobare intervine după producerea efectelor economice.
Consecință:
Control parlamentar formal și nu efectiv.
Recomandare:
Interzicerea intrării în vigoare a modificărilor fiscale majore înaintea dezbaterii parlamentare.
Lipsa separației funcționale între inițiativa fiscală și decizia fiscală
Deficiență:
Executivul concentrează atât inițiativa, cât și decizia efectivă.
Consecință:
Reducerea controlului democratic asupra fiscalității.
Recomandare:
Reafirmarea competenței exclusive a Parlamentului pentru modificarea obligațiilor fiscale esențiale.
Insecuritate juridică sistemică
Deficiență:
Modificările fiscale succesive și imprevizibile.
Consecință:
Imposibilitatea planificării afacerilor și investițiilor.
Recomandare:
Introducerea prin lege a principiului stabilității fiscale multianuale.
Lipsa predictibilității fiscale
Act criticat:
Practica modificării fiscalității în cursul exercițiului bugetar.
Deficiență:
Contribuabilii nu își pot anticipa obligațiile fiscale.
Consecință:
Blocarea investițiilor și creșterea costului capitalului.
Recomandare:
Obligația unui termen minim de 12 luni între adoptarea și aplicarea modificărilor fiscale.
Lipsa analizelor de impact obligatorii
Deficiență:
Numeroase acte fiscale sunt adoptate fără evaluare economică independentă.
Consecință:
Transferarea costurilor legislative către contribuabili.
Recomandare:
Introducerea obligativității studiilor de impact fiscal, economic și bugetar.
Fiscalitatea utilizată ca instrument de intervenție administrativă
Deficiență:
Impozitele și taxele sunt folosite pentru corectarea unor probleme administrative.
Consecință:
Distorsionarea funcției naturale a fiscalității.
Recomandare:
Separarea politicii fiscale de măsurile administrative de conformare.
Încălcarea principiului securității juridice
Temei constituțional:
Art. 1 alin. (5) din Constituție.
Deficiență:
Norme fiscale instabile și dificil de anticipat.
Consecință:
Creșterea litigiilor fiscale și administrative.
Recomandare:
Introducerea expresă în Codul fiscal a principiului securității juridice fiscale.
Utilizarea deficiențelor administrative drept justificare pentru urgență
Deficiență:
Întârzierile instituționale sunt transformate în motive pentru OUG.
Consecință:
Extinderea artificială a conceptului de „situație extraordinară”.
Recomandare:
Modificarea Legii nr. 69/2010 și a Legii nr. 47/1992 pentru definirea restrictivă a situației extraordinare.
Lipsa răspunderii instituționale pentru instabilitatea fiscală
Deficiență:
Costurile economice ale modificărilor legislative sunt suportate exclusiv de contribuabili.
Consecință:
Externalizarea riscului legislativ către mediul privat.
Recomandare:
Evaluarea anuală a impactului economic al modificărilor fiscale.
Afectarea competitivității economiei românești
Deficiență:
Instabilitatea fiscală este percepută de investitori ca risc de țară.
Consecință:
Reducerea atractivității investiționale.
Recomandare:
Adoptarea unui pact fiscal multianual aprobat de Parlament.
Absența unui calendar fiscal național obligatoriu
Deficiență:
Modificările fiscale apar aleatoriu pe parcursul anului.
Consecință:
Incertitudine bugetară și investițională.
Recomandare:
Instituirea unui calendar unic anual pentru modificările fiscale.
Afectarea autonomiei locale prin fiscalitate impusă centralizat
Deficiență:
Autoritățile locale sunt constrânse prin mecanisme financiare și termene artificiale.
Consecință:
Reducerea autonomiei locale efective.
Recomandare:
Consolidarea autonomiei fiscale locale și eliminarea sancțiunilor bugetare indirecte.
Lipsa unei politici fiscale de competitivitate
Deficiență:
Fiscalitatea este construită reactiv și nu strategic.
Consecință:
Pierderea avantajului competitiv regional.
Recomandare:
Adoptarea unei strategii fiscale naționale pe minimum 10 ani.
Necesitatea redefinirii delegării legislative fiscale
Acte criticate:
Legea nr. 47/1992, Legea nr. 69/2010 și practica actuală a OUG-urilor fiscale.
Deficiență:
Lipsa unor limite obiective privind intervenția executivului.
Consecință:
Transformarea excepției constituționale în regulă de guvernare.
Recomandare:
Modificarea legislației organice pentru a stabili că:
– întârzierile administrative sau parlamentare nu constituie situații extraordinare;
– orice OUG fiscală trebuie însoțită de studiu de impact;
– orice OUG fiscală trebuie să demonstreze imposibilitatea utilizării procedurii legislative ordinare;
– modificările fiscale cu impact asupra contribuabililor să nu poată intra în vigoare înaintea controlului parlamentar.
CONCLUZIE GENERALĂ
Deficiența majoră identificată nu este reprezentată de o anumită cotă de impozitare sau de un anumit act normativ, ci de transformarea excepției constituționale într-un model permanent de guvernare fiscală. Utilizarea repetată a ordonanțelor de urgență în domeniul fiscal a generat insecuritate juridică, impredictibilitate economică, diminuarea rolului Parlamentului și afectarea competitivității economiei românești. Reforma necesară nu presupune eliminarea delegării legislative, ci readucerea acesteia în limitele constituționale pentru care a fost creată, astfel încât fiscalitatea să redevină predictibilă, coerentă și compatibilă cu cerințele unei economii moderne.
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor