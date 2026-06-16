Daniel Udrescu: Deficiențe sistemice ale guvernanței fiscale și propuneri de reformă legislativă și constituțională

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 16 iun. 2026, 16:12

Într-o analiză dedicată guvernanței fiscale din România, Daniel Udrescu, CPA, Expert Contabil Judiciar și Auditor, evidențiază deficiențele sistemice care afectează stabilitatea finanțelor publice și propune un set de reforme legislative și constituționale menite să consolideze disciplina bugetară.

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