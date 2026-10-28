Daniel Udrescu: De la 300 la 13.000 de lei. Când reședința devine fiscal spațiu comercial
Daniel S. Udrescu CPA, ECJ, Auditor
Cum poate crește impozitul pentru un apartament de la 300 la 13.000 de lei într-un singur an, pentru ca, după contestație, să fie redus la 3.000 de lei? Într-o analiză despre fiscalitatea proprietăților cu destinație mixtă, Daniel S. Udrescu, CPA, ECJ, auditor, examinează diferența dintre reședința personală, sediul profesional și spațiul comercial, contestând criteriile care pot transforma utilizarea unei locuințe pentru activități intelectuale într-un motiv de majorare semnificativă a impozitului. Autorul propune reguli mai clare de evaluare și încadrare fiscală, bazate pe utilizarea efectivă a proprietății, nu doar pe existența unor sedii declarate.
În anul 2025 am plătit un impozit de 300 de lei pentru un apartament de 72 mp. În anul 2026, după modificările legislative promovate de Guvernul Bolojan și aplicarea reglementărilor fiscale de către administrația locală, mi s-a stabilit inițial un impozit de 13.000 de lei. Am contestat impunerea, iar obligația a fost redusă la 3.000 de lei. Cu alte cuvinte, pentru aceeași proprietate, fără să construiesc un metru pătrat suplimentar, fără să îi schimb structura și fără să o transform într-un spațiu comercial, impozitul a crescut inițial de 43,33 ori, pentru ca ulterior să rămână de zece ori mai mare decât în anul precedent. Această experiență ridică o problemă care depășește situația unui singur contribuabil. Cât de clar este construit sistemul românesc de impozitare a proprietății și cât de justă poate fi o obligație fiscală atunci când încadrarea aceleiași clădiri conduce la asemenea diferențe?
Apartamentul despre care vorbesc este reședința mea, sediul meu profesional și, în același timp, sediul declarat al unor societăți. Aceste trei calități coexistă în aceeași proprietate, dar nu reprezintă trei proprietăți diferite. În apartament există un birou, o imprimantă și un dulap pentru documente, care ocupă împreună aproximativ 6 mp, adică 8,33% din suprafața utilă. În dulap păstrez temporar câteva bibliorafturi cu documentele unor societăți. Arhiva contabilă este transferată într-un spațiu extern, iar documentele prelucrate sunt restituite administratorilor, potrivit obligațiilor profesionale aplicabile. Apartamentul nu este o arhivă comercială permanentă, nu este un magazin și nu a fost transformat într-o unitate industrială. Este locuința mea, în care îmi exercit și profesia.
Aici începe confuzia dintre patrimoniu și activitatea economică. Impozitul pe proprietate are ca fundament deținerea unui bun. Impozitul pe venit sau pe profit privește rezultatul unei activități economice. Declararea unui sediu social ori profesional reprezintă o situație juridică și administrativă, în timp ce utilizarea efectivă a proprietății este o realitate materială care trebuie constatată. Sunt patru elemente diferite, la care se adaugă un al cincilea, calitatea proprietarului, persoană fizică sau juridică. Legislația fiscală le reunește prin mecanisme de clasificare și evaluare care pot conduce la obligații patrimoniale foarte diferite, fără ca diferența să fie întotdeauna explicabilă prin caracteristicile clădirii.
Nu contest dreptul statului de a impozita proprietatea și nici posibilitatea de a diferenția fiscal clădirile rezidențiale, comerciale sau industriale. Un spațiu destinat comerțului poate avea caracteristici economice diferite de cele ale unei locuințe, după cum o hală industrială nu este echivalentă cu un apartament. Contest însă logica prin care simpla asociere a unei locuințe cu o activitate profesională poate conduce la o majorare considerabilă a impozitului patrimonial, fără o delimitare suficient de precisă între sediul declarat, utilizarea profesională incidentală și transformarea efectivă a spațiului într-o unitate comercială distinctă.
În cazul meu, sediul profesional și sediile societăților reprezintă realități juridice distincte de suprafața ocupată efectiv de activitatea profesională. Faptul că mai multe societăți au aceeași adresă nu înseamnă că fiecare ocupă separat apartamentul. Nici numărul beneficiarilor serviciilor contabile nu multiplică suprafața proprietății. Pot prelucra documentele a cinci societăți sau ale unui număr de douăzeci de societăți folosind același birou, aceeași imprimantă și același calculator. Veniturile profesionale pot crește odată cu volumul activității și vor fi impozitate potrivit regulilor proprii, dar apartamentul nu devine de patru ori mai mare și nu își schimbă automat destinația.
Problema devine și mai evidentă când încercăm să determinăm suprafața nerezidențială. Dacă biroul, imprimanta și dulapul ocupă 6 mp, înseamnă că numai acești 6 mp sunt utilizați profesional? Dacă mobilierul se află într-o cameră de 16 mp, trebuie considerată nerezidențială întreaga cameră? Dacă aceeași încăpere este utilizată pentru citit, pentru activități personale și pentru muncă, cum se împarte suprafața? După mobilier, după timpul de utilizare sau după ponderea veniturilor? În lipsa unei reguli suficient de clare, calculul fiscal poate depinde de o delimitare convențională, deși obligația contribuabilului trebuie să fie determinabilă potrivit legii.
Să presupunem, exclusiv pentru ilustrarea mecanismului, că valoarea impozabilă a apartamentului este de 1.000.000 lei, iar cota rezidențială este de 0,1%. Impozitul anual ar fi de 1.000 lei. Dacă cei 6 mp sunt considerați nerezidențiali și li se aplică o cotă ipotetică de 0,2%, impozitul total, calculat prin repartizarea proporțională a valorii, ar fi de aproximativ 1.083 lei. La o cotă nerezidențială de 1%, impozitul ar ajunge la 1.750 lei. Dacă întreaga cameră de 16 mp este considerată nerezidențială, la aceeași cotă de 1%, obligația ar ajunge la 3.000 lei. Aceste valori sunt simulări, nu reproducerea calculului efectiv din decizia mea de impunere. Ele demonstrează însă cât de mult poate influența rezultatul simpla alegere a suprafeței considerate profesionale.
În situația reală, diferențele sunt și mai mari. Impozitul de 13.000 lei stabilit inițial în 2026 reprezintă 4.333,33% din obligația de 300 lei din 2025, ceea ce înseamnă o creștere de 4.233,33%. După contestație, reducerea de 10.000 lei a reprezentat 76,92% din suma inițială. Totuși, impozitul rămas, de 3.000 lei, este cu 900% mai mare decât cel din 2025. O asemenea variație impune reconstituirea exactă a formulelor de calcul. Trebuie stabilit dacă diferența a provenit din modificarea bazei impozabile, a cotei, a clasificării proprietății, a suprafeței considerate nerezidențiale sau din aplicarea cumulată a acestor elemente. Fără decizia inițială, soluția contestației și fișa de calcul, nu se poate afirma riguros care dintre ele a produs majorarea.
La această problemă se adaugă una privind evaluarea proprietății. În aceeași clădire, un apartament a fost vândut cu 110.000 euro, în timp ce pentru apartamentul meu este indicată o valoare de referință de 400.000 euro. Diferența este de 290.000 euro, iar raportul dintre cele două valori este de aproximativ 3,64. Dacă valoarea de 400.000 euro se referă la întreaga suprafață de 72 mp, rezultă aproximativ 5.556 euro/mp. Nu susțin că cele două apartamente au obligatoriu aceeași valoare de piață, deoarece trebuie verificate suprafețele, etajul, starea tehnică și celelalte caracteristici. Dar o asemenea diferență impune verificarea sursei și metodologiei evaluării. Mai întâi trebuie stabilit dacă cei 400.000 euro reprezintă valoarea efectiv utilizată la calculul impozitului, o valoare dintr-un studiu notarial sau o altă referință administrativă. Aceste noțiuni nu sunt interschimbabile.
O grilă fiscală nu reprezintă neapărat prețul de piață al unei proprietăți. Legiuitorul poate utiliza valori standardizate pentru a administra impozitarea unui număr mare de clădiri, iar asemenea valori nu trebuie să coincidă permanent cu fiecare tranzacție. Totuși, standardizarea nu trebuie confundată cu arbitrarul. Dacă metodologia conduce la o valoare de referință de peste trei ori mai mare decât prețul unei tranzacții comparabile din aceeași clădire, autoritatea trebuie să poată explica diferența prin criteriile legale și tehnice utilizate. Problema devine deosebit de importantă atunci când o bază impozabilă ridicată este combinată cu o cotă nerezidențială superioară, deoarece efectul celor două elemente se multiplică.
Pentru a verifica legalitatea impunerii din 2026 trebuie examinate art. 457–460 din Codul fiscal în forma aplicabilă acelui an, hotărârea consiliului local, declarația depusă, decizia inițială și soluția contestației. Nu este suficient să invocăm generic o reformă fiscală: trebuie să stabilim ce parte din diferență rezultă din valoarea impozabilă, ce parte din cota aplicată și ce parte din încadrarea ca rezidențială, nerezidențială sau mixtă. Această descompunere este indispensabilă atât pentru o eventuală nouă contestație, cât și pentru demonstrația legislativă.
Nici sediul social nu trebuie confundat cu un punct de lucru comercial. O societate poate avea sediul declarat într-un apartament fără să desfășoare acolo activitate efectivă. Alte societăți pot utiliza aceeași adresă pentru corespondență și identificare juridică. În cazul unei profesii intelectuale, activitatea poate presupune prelucrarea unor documente sau utilizarea unor aplicații informatice, fără modificarea destinației locative. Legea recunoaște deja relevanța distincției dintre sediul declarat și activitatea desfășurată efectiv, dar dificultățile apar atunci când activitatea există într-o formă limitată, iar suprafața utilizată nu este afectată exclusiv acesteia.
Comparația cu alte sisteme arată că această delimitare nu este imposibilă. În Regatul Unit, lucrul de acasă nu atrage automat business rates, fiind relevante caracterul distinct al utilizării și modificările efective ale spațiului. În Italia, locuința principală obișnuită beneficiază, în principiu, de un regim favorabil în cadrul IMU, cu excepțiile legale, iar reforma germană Grundsteuer aplicabilă din 2025 arată importanța evaluărilor corecte și comparabile. Nu propun importarea mecanică a acestor modele, ci adoptarea unei reguli românești care separă sediul declarat de exploatarea comercială reală.
Constituția cere mai mult decât posibilitatea formală de a contesta o decizie. Art. 1 alin. (5) susține exigența de claritate și previzibilitate a legii, art. 16 privește egalitatea de tratament, art. 44 protejează proprietatea, iar art. 56 alin. (2) impune așezarea justă a sarcinilor fiscale. Aceste texte nu garantează păstrarea impozitului de 300 lei și nu interzic diferențierea după destinație. Ele cer însă ca majorarea să fie întemeiată pe criterii inteligibile și ca situațiile material comparabile să nu fie tratate diferit fără o justificare obiectivă.
În cazul meu, problema nu este numai că impozitul a crescut de la 300 lei la 3.000 lei după contestație. Problema este că aceeași proprietate a fost inițial supusă unei obligații de 13.000 lei, ulterior redusă cu 10.000 lei. Această diferență nu dovedește automat neconstituționalitatea legii, dar obligă la o explicație juridică și matematică. Dacă reducerea a rezultat din corectarea suprafeței, avem o problemă privind delimitarea utilizării. Dacă a rezultat din schimbarea încadrării, trebuie analizate criteriile clasificării. Dacă a rezultat din corectarea bazei impozabile, problema privește evaluarea. Iar dacă toate aceste elemente au contribuit la impunere, vulnerabilitatea este una compusă.
Tocmai această natură compusă a problemei este importantă. Statul impozitează patrimoniul, dar utilizează calitatea titularului și destinația economică pentru a determina tratamentul fiscal. În paralel, impozitează veniturile sau profiturile rezultate din activitate. Nu este vorba, în mod automat, despre dublă impunere juridică, deoarece obiectele obligațiilor sunt diferite. Este vorba despre necesitatea de a justifica separat fiecare criteriu de diferențiere. Dacă activitatea economică este folosită pentru majorarea impozitului patrimonial, trebuie explicat de ce utilizarea respectivă modifică tratamentul fiscal al bunului, independent de venitul realizat.
În plus, administrația fiscală trebuie să poată stabili situația de fapt prin mijloace obiective. Existența unui sediu declarat, a unui contract de comodat sau a unor documente profesionale poate avea relevanță probatorie, dar nu dovedește automat utilizarea comercială a întregului apartament. Într-o contestație trebuie analizate documentele de proprietate, suprafețele, declarațiile fiscale, destinația efectivă, eventualele modificări constructive și motivarea deciziei de impunere. Lipsa unei inspecții la fața locului nu determină automat nulitatea actului fiscal, dar o încadrare lipsită de suport factual suficient poate fi contestată potrivit Codului de procedură fiscală.
O asemenea dispută poate ajunge în contencios administrativ și fiscal. Dacă problema rezultă din aplicarea greșită a legii, remediul este contestarea actului administrativ fiscal, cu respectarea procedurilor și termenelor aplicabile. Dacă problema rezultă din norma însăși, poate fi analizată ridicarea unei excepții de neconstituționalitate în condițiile Legii nr. 47/1992. Cele două căi nu trebuie confundate. Curtea Constituțională nu este chemată să măsoare suprafața ocupată de un birou, ci să examineze dacă norma aplicabilă respectă exigențele constituționale. Instanța de contencios fiscal verifică legalitatea actului și situația de fapt pe care acesta se întemeiază.
Protecția proprietății prevăzută de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului completează această analiză. Statele au o marjă largă de apreciere în materie fiscală, dar măsurile adoptate trebuie să păstreze un just echilibru între interesul general și drepturile individuale. Cauza N.K.M. împotriva Ungariei este relevantă pentru discuția generală privind proporționalitatea unei sarcini fiscale, fără a constitui un precedent direct privind impozitarea clădirilor cu destinație mixtă. Argumentul convențional trebuie construit pe efectele concrete ale obligației, pe cadrul legal aplicabil și pe justificarea acesteia, nu exclusiv pe procentul majorării.
Există și o problemă de eficiență administrativă. Cât costă verificarea unei camere de 16 mp în care un birou ocupă 6 mp? Cât costă analiza contractelor, declarațiilor, fotografiilor, documentelor cadastrale și a eventualelor contestații? Dacă diferența de impozit pentru utilizarea profesională incidentală este relativ redusă, administrarea ei poate deveni disproporționat de costisitoare. Nu dispunem de date oficiale care să demonstreze că, la nivel național, costurile depășesc încasările. Dar Ministerul Finanțelor și autoritățile locale ar trebui să prezinte aceste date înainte de a susține că mecanismul actual este eficient. Randamentul fiscal trebuie evaluat după costurile totale de administrare, nu numai după obligațiile înscrise în deciziile de impunere.
O reformă coerentă ar trebui să distingă între trei situații. Prima este locuința în care există doar un sediu declarat, fără activitate economică efectivă. A doua este locuința în care se desfășoară o activitate profesională intelectuală sau administrativă, compatibilă cu folosirea rezidențială și fără transformarea distinctă a unei suprafețe. A treia este proprietatea în care există o utilizare comercială, industrială sau de depozitare efectivă, cu spații afectate exclusiv acestei destinații. Diferențierea patrimonială trebuie construită pornind de la aceste realități, nu de la simpla existență a unui cod CAEN, a unui sediu social sau a unor obiecte de birou.
Soluția legislativă pe care o propun este completarea art. 459 cu o regulă potrivit căreia folosirea locuinței principale pentru activități intelectuale, contabile, juridice, informatice ori administrative, compatibile cu locuirea, nu schimbă automat încadrarea rezidențială. Simpla înregistrare a sediului profesional sau a mai multor sedii sociale, existența mobilierului de birou și păstrarea temporară a documentelor nu ar trebui să echivaleze cu o exploatare comercială distinctă. Autoritatea ar putea reclasifica numai în baza unor indicii verificabile privind schimbarea efectivă a destinației.
Propunerea trebuie însoțită de criterii care să prevină folosirea artificială a locuințelor pentru activități comerciale reale. Un magazin deschis publicului, un depozit permanent sau un atelier industrial nu trebuie să beneficieze automat de tratamentul unei activități intelectuale desfășurate la domiciliu. Diferența poate fi stabilită prin utilizarea exclusivă a unor încăperi, modificări constructive relevante, amenajări comerciale distincte, acces organizat al publicului și alte elemente obiective. Niciun criteriu nu trebuie aplicat mecanic, dar ansamblul lor poate permite o clasificare mai apropiată de realitatea economică.
Această corecție trebuie corelată cu art. 460, pentru a evita ca statutul de persoană fizică sau juridică să substituie analiza utilizării reale. În același timp, orice decizie de impunere trebuie să permită verificarea valorii de referință, a cotei, a suprafeței încadrate și a metodologiei folosite. În cazul unei diferențe atât de mari față de o tranzacție din aceeași clădire, solicitarea fișei de evaluare și a explicației diferențelor este o condiție elementară a controlului de legalitate.
Reforma ar trebui să includă și o procedură simplificată de declarare a utilizării profesionale compatibile cu locuirea, precum și obligația autorității fiscale de a motiva reclasificarea prin raportare la elemente concrete. Pentru activitățile intelectuale de mică amploare, declarația proprietarului și documentele relevante ar trebui să fie suficiente în absența unor indicii contrare. Verificările aprofundate ar putea fi concentrate asupra situațiilor în care există o transformare comercială distinctă. O asemenea soluție ar reduce incertitudinea, ar limita costurile administrative și ar păstra posibilitatea impozitării diferențiate acolo unde utilizarea economică a proprietății o justifică.
Cazul meu demonstrează de ce reforma nu poate fi redusă la ajustarea cotelor. Am aceeași reședință, același sediu profesional și aceleași sedii declarate ale societăților. Folosesc aproximativ 6 mp pentru echipamentele necesare profesiei. În anul 2025 am plătit 300 lei, în anul 2026 mi s-au stabilit inițial 13.000 lei, iar după contestație au rămas 3.000 lei. Pentru activitatea independentă datorez, potrivit bazei și plafoanelor legale aplicabile, impozit pe venit de 10%, contribuție de asigurări sociale (CAS) de 25% și contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%. Aceste cote au baze diferite și nu se însumează într-o rată unică. Societățile suportă, după regimul fiecăreia, impozitul pe profit de 16% ori impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, TVA pentru operațiunile taxabile și obligațiile aferente salariilor sau distribuirii profiturilor, după caz. Acestea sunt obligații distincte de impozitul pe clădire; plata lor nu oferă o scutire patrimonială, dar demonstrează că rezultatul activității economice este deja tratat fiscal prin instrumentele sale proprii. În paralel, valoarea de referință indicată pentru proprietatea mea este de 400.000 euro, în timp ce un apartament din aceeași clădire s-a vândut cu 110.000 euro. Tocmai această suprapunere a evaluării, clasificării și impozitării activității cere o explicație riguroasă.
Nu cer ca proprietățile comerciale să fie impozitate asemenea locuințelor și nici ca activitatea economică să fie scutită de obligațiile sale fiscale. Cer ca proprietatea să fie evaluată prin criterii inteligibile, ca utilizarea profesională să fie delimitată de exploatarea comercială și ca diferențierea sarcinii fiscale să poată fi justificată obiectiv. Statul poate impozita patrimoniul, poate impozita veniturile și poate stabili reguli pentru activitățile economice, dar trebuie să evite confundarea acestor obiecte fiscale într-un mecanism care produce obligații greu de anticipat.
Așezarea justă a sarcinilor fiscale, consacrată de art. 56 alin. (2) din Constituție, nu începe cu aplicarea cotei, ci cu definirea corectă a obiectului impunerii și a criteriilor de diferențiere. Un calcul poate fi matematic exact și totuși insuficient justificat economic dacă baza, clasificarea sau suprafața utilizată au fost determinate prin criterii neclare. Înainte de a cere contribuabilului să plătească de zece ori mai mult pentru aceeași proprietate, administrația trebuie să poată explica fiecare element care a produs diferența. Iar înainte de a considera o locuință drept spațiu comercial, legea trebuie să stabilească ce transformare efectivă justifică această încadrare.
Un apartament nu devine mai mare pentru că proprietarul său prelucrează documentele a douăzeci de societăți. Un birou, o imprimantă și un dulap nu transformă automat reședința într-un spațiu comercial, după cum declararea mai multor sedii sociale nu creează mai multe proprietăți în interiorul aceleiași locuințe. Dacă statul dorește să impoziteze rezultatul muncii, dispune de impozitul pe venit și de impozitul pe profit. Dacă dorește să impoziteze patrimoniul, trebuie să stabilească o sarcină justificată prin criterii relevante pentru proprietate. Iar dacă dorește să diferențieze impozitul după utilizare, trebuie să definească această utilizare suficient de precis pentru ca legea să nu depindă de interpretarea celui care o aplică.
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