Daniel Udrescu: De la 300 la 13.000 de lei. Când reședința devine fiscal spațiu comercial

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 28 oct. 2026, 12:20

Cum poate crește impozitul pentru un apartament de la 300 la 13.000 de lei într-un singur an, pentru ca, după contestație, să fie redus la 3.000 de lei? Într-o analiză despre fiscalitatea proprietăților cu destinație mixtă, Daniel S. Udrescu, CPA, ECJ, auditor, examinează diferența dintre reședința personală, sediul profesional și spațiul comercial, contestând criteriile care pot transforma utilizarea unei locuințe pentru activități intelectuale într-un motiv de majorare semnificativă a impozitului. Autorul propune reguli mai clare de evaluare și încadrare fiscală, bazate pe utilizarea efectivă a proprietății, nu doar pe existența unor sedii declarate.

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