Daniel Udrescu: Bătrânețea se asigură prin strategie

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 8 nov. 2026, 14:40

Cum îți poți pregăti financiar bătrânețea fără să depinzi exclusiv de pensia publică? O analiză semnată de Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor compară fiscalitatea salariatului cu cea a profesionistului independent și arată cum alegerea formei de organizare a activității poate influența capitalul acumulat pentru pensionare. Prin exemple concrete și simulări financiare, autorul susține o strategie bazată pe contribuții CAS la nivelul minim permis de lege și investirea disciplinată a diferenței în active private.

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