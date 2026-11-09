Deficitul comercial al României a depășit 25,5 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026

România a înregistrat un deficit al balanței comerciale de 25,54 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2026, în creștere cu 3,6% față de intervalul similar din 2025, potrivit datelor INS. Exporturile au avansat cu 4,3%, până la 75,27 miliarde de euro, în timp ce importurile au totalizat 100,81 miliarde de euro, pe fondul unei creșteri de 4,1%. În septembrie, dinamica importurilor a accelerat la 9,8%, peste ritmul de 6,3% al exporturilor.
România a încheiat primele nouă luni din 2026 cu un deficit comercial de 25,5 miliarde de euro, în creștere cu 3,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), exporturile au totalizat 75,27 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la 100,81 miliarde de euro.
Deși exporturile au avansat cu 4,3% în perioada ianuarie-septembrie 2026, ritmul de creștere a importurilor, de 4,1%, nu a fost suficient pentru a reduce dezechilibrul comercial. Dimpotrivă, deficitul a crescut cu 883,7 milioane de euro comparativ cu primele nouă luni din 2025.
Septembrie, încă o lună pe minus
Dezechilibrul s-a accentuat și în luna septembrie. România a exportat bunuri în valoare de 9,46 miliarde de euro, dar a importat de 12,54 miliarde de euro, rezultând un deficit lunar de 3,08 miliarde de euro.
Comparativ cu septembrie 2025, exporturile au crescut cu 6,3%, însă importurile au urcat cu 9,8%, un avans semnificativ mai rapid.
Industria auto și sectorul echipamentelor de transport rămân piloni ai comerțului exterior românesc. Aceste categorii au reprezentat 45,4% din totalul exporturilor și 36,9% din totalul importurilor în primele nouă luni ale anului.
Exporturile de mașini și echipamente de transport au însumat 34,17 miliarde de euro, în creștere cu 2% față de perioada similară din 2025. Importurile din aceeași categorie au ajuns la 37,18 miliarde de euro, cu un avans de 5,6%.
Un alt semnal de alarmă vine din zona produselor chimice. România a importat astfel de produse în valoare de 15,04 miliarde de euro, în timp ce exporturile au fost de numai 4,31 miliarde de euro.
Uniunea Europeană, principalul partener comercial
Schimburile comerciale cu statele membre UE continuă să domine economia românească. În primele nouă luni din 2026, exporturile către Uniunea Europeană au reprezentat 71,7% din total, iar importurile din blocul comunitar au avut o pondere de 72,5%.
Valoarea exporturilor intra-UE a fost de 53,96 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 73,07 miliarde de euro.
În relația comercială cu țările din afara Uniunii Europene, exporturile au totalizat 21,31 miliarde de euro, iar importurile au ajuns la 27,74 miliarde de euro.