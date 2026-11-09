Deficitul comercial al României a depășit 25,5 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026

Publicat 9 nov. 2026, 09:34 Sursă Realitatea.Net

România a înregistrat un deficit al balanței comerciale de 25,54 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2026, în creștere cu 3,6% față de intervalul similar din 2025, potrivit datelor INS. Exporturile au avansat cu 4,3%, până la 75,27 miliarde de euro, în timp ce importurile au totalizat 100,81 miliarde de euro, pe fondul unei creșteri de 4,1%. În septembrie, dinamica importurilor a accelerat la 9,8%, peste ritmul de 6,3% al exporturilor.

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