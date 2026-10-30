Daniel Udrescu: De ce nu este suficientă reforma administrativă propusă?

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 30 oct. 2026, 15:28

Digitalizarea administrației publice nu înseamnă automat reforma statului român. Într-o analiză critică a măsurilor de reducere a birocrației prezentate de Luca Niculescu, Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor argumentează că modernizarea procedurilor trebuie însoțită de o reorganizare structurală a instituțiilor și de o evaluare riguroasă a costurilor publice.

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