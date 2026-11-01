Daniel S. Udrescu sesizează Avocatul Poporului privind efectele disproporționate ale impozitării proprietăților

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 1 nov. 2026, 09:43

Daniel S. Udrescu, expert contabil judiciar, auditor financiar și CPA (SUA), sesizează Avocatul Poporului cu privire la posibilele efecte disproporționate ale impozitării proprietăților în România. Analiza sa evidențiază impactul inflației și al neindexării plafonului fiscal de 2,5 milioane de lei asupra obligațiilor proprietarilor, precum și riscurile generate de încadrarea locuințelor cu utilizare profesională limitată drept spații nerezidențiale. Demersul solicită examinarea constituționalității mecanismelor fiscale și propune măsuri pentru asigurarea echității, predictibilității și protecției dreptului de proprietate.

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