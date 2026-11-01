Daniel Udrescu: Impozitarea inflației. Când statul transformă o estimare nerealizată într-o obligație fiscală reală

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 1 nov. 2026, 09:33

În analiza sa, Daniel S. Udrescu, CPA, ECJ, Auditor, examinează implicațiile economice și constituționale ale impozitării proprietăților la valori nominale influențate de inflație. Pornind de la un caz concret, acesta arată cum neindexarea plafonului fiscal poate majora obligațiile proprietarilor fără ca aceștia să realizeze venituri suplimentare și argumentează necesitatea unei fiscalități corelate cu puterea reală de plată, proporționalitatea sarcinilor și protecția dreptului de proprietate.

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