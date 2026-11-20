Publicat 20 nov. 2026, 20:53 Sursă Realitatea.Net

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, ia în calcul majorarea valorii voucherelor de vacanță pentru bugetari la 1.000 de lei, în timp ce un proiect legislativ aflat în Parlament prevede posibilitatea acordării acestora și angajaților din mediul privat, începând de anul viitor.

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