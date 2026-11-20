Publicat 20 nov. 2026, 18:13 Sursă Realitatea.Net

Autostrada Bucureștiului (A0) se apropie de finalizare pe unul dintre cele mai așteptate sectoare. Lucrările pe lotul 1 al A0 Nord, între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu de 90%, iar autoritățile estimează că șoferii vor putea circula pe cei 17,5 kilometri în 2026.

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