Bitcoin traversează una dintre cele mai dificile perioade din acest an. Cea mai importantă criptomonedă a pierdut aproape 29% din valoare în ultima lună și a atins vineri, 20 noiembrie, cel mai scăzut nivel din 2026, pe fondul unei ample retrageri a investitorilor din activele riscante. În timp ce acțiunile companiilor de tehnologie sunt afectate de temerile privind investițiile masive în inteligența artificială, listarea spectaculoasă a Anthropic a readus în discuție o posibilă competiție pentru capitalul investitorilor: AI sau criptomonede?
Potrivit Forbes, Bitcoin a pierdut 7,4% într-o singură zi, ajungând la aproximativ 58.200 de dolari în jurul orei 13:50 EST, vineri. Pierderile din ultimele cinci ședințe de tranzacționare au ajuns la 9,8%, iar deprecierea din ultima lună s-a apropiat de 29%.
Pragul de 60.000 de dolari a fost depășit în sens descendent pentru prima dată din luna iulie, potrivit datelor citate de Reuters, care a consemnat o cotație de aproximativ 59.381 de dolari.
Scăderea vine după ce Bitcoin urcase la peste 86.000 de dolari spre finalul verii, în timp ce maximul istoric al criptomonedei, de 126.210 dolari, fusese atins cu puțin peste un an în urmă.
Ethereum, XRP și Solana, afectate de valul de vânzări
Corecția nu s-a limitat la Bitcoin. Mai multe dintre cele mai importante criptomonede au înregistrat pierderi semnificative în ședința de vineri.
Potrivit datelor Forbes, Ethereum a scăzut cu 8,8%, BNB a pierdut 8,1%, XRP s-a depreciat cu 7,1%, iar Solana a înregistrat un declin de aproximativ 7%.
Evoluția reflectă o retragere mai amplă a investitorilor din activele considerate riscante, în condițiile în care și piețele de acțiuni din sectorul tehnologic traversează o perioadă dificilă.
A început războiul AI-crypto? Anthropic atrage atenția investitorilor
Unul dintre factorii invocați în explicațiile privind declinul criptomonedelor este listarea la bursă a Anthropic, compania care dezvoltă modelul de inteligență artificială Claude.
Changpeng Zhao, cofondatorul Binance, a sugerat că o parte dintre investitori ar putea vinde criptomonede pentru a obține capital cu care să participe la oferta publică inițială (IPO) a companiei de inteligență artificială.
Listarea Anthropic a atras un interes major din partea pieței, iar debutul său pe Nasdaq a fost unul dintre cele mai urmărite evenimente financiare ale săptămânii. Entuziasmul inițial a fost urmat de o scădere a acțiunilor companiei, care au pierdut aproximativ 11% în a doua zi de tranzacționare, potrivit Forbes.
Ipoteza unei migrații a capitalului dinspre criptomonede către investițiile în inteligență artificială nu este însă singura explicație pentru declinul Bitcoin. Analiștii citați de CoinDesk avertizează că presiunea asupra criptomonedelor face parte dintr-o retragere mai amplă din activele riscante.