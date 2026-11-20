Organizația europeană pentru siguranța navigației aeriene - EUROCONTROL a blocat din nou încasările destinate Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA, în cadrul executării silite cerute de Pfizer împotriva statului român. Măsura este aplicată în ciuda deciziilor favorabile obținute de ROMATSA în instanțele din Bruxelles, iar regia anunță că a început demersurile pentru clarificarea situației juridice.
Din data de 20 noiembrie 2026, EUROCONTROL a reluat reținerea tarifelor de rută aeriană care revin ROMATSA, în cadrul executării silite cerute de Pfizer România împotriva statului român, ca urmare a neachitării unor tranșe de vaccin antiCOVID contractate. Măsura este aplicată în pofida deciziilor favorabile obținute de ROMATSA în instanțele din Bruxelles, iar regia anunță că a început demersurile pentru clarificarea situației juridice. Instituția dă asigurări că activitatea se desfășoară normal și că zborurile nu sunt afectate.
Reprezentanții instituției subliniază că serviciile de trafic aerian sunt asigurate în permanență și în condiții de siguranță. „Activitatea ROMATSA se desfășoară în condiții normale. Serviciile de trafic aerian sunt asigurate continuu și în deplină siguranță, iar zborurile nu sunt afectate”.
De ce au fost blocați banii ROMATSA
Conflictul a început 30 iunie 2026, când Pfizer România SRL a demarat procedura de executare silită împotriva statului român pentru recuperarea unei creanțe de peste 3,4 miliarde de lei, reprezentând principalul și dobânzile aferente cantității de 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID în plus față de ce avea nevoie România, în luna mai a anului 2021, pe vremea guvernului condus de Florin Cîțu. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro.
Executarea silită are la bază o hotărâre pronunțată la 1 aprilie 2026 în litigiul privind vaccinurile anti-COVID comandate de România prin mecanismul Comisiei Europene și pe care statul a refuzat ulterior să le mai plătească.
Pe 30 iunie 2026, ROMATSA a fost notificată de EUROCONTROL cu privire la instituirea popririi asupra sumelor colectate de organizația europeană pentru serviciile de navigație aeriană furnizate de regia românească. ROMATSA nu este parte în litigiul dintre Pfizer și statul român, însă veniturile sale au fost afectate deoarece sunt colectate prin intermediul EUROCONTROL.
ROMATSA a obținut decizii favorabile la Bruxelles, dar banii au fost blocați din nou
În luna august, ROMATSA a obținut o ordonanță de suspendare temporară a popririi asupra încasărilor de la EUROCONTROL. Măsura a permis reluarea virării către regie a tarifelor de rută, începând cu 9 august.
Ulterior, pe 12 noiembrie 2026, instanța din Bruxelles s-a pronunțat din nou în favoarea ROMATSA. Hotărârea nu este însă executorie provizoriu, astfel că EUROCONTROL a reluat reținerea sumelor până la clarificarea situației juridice. Potrivit informațiilor transmise de conducerea regiei, demersurile pentru deblocarea banilor continuă.
Guvernul a alocat 135,6 milioane de lei pentru funcționarea ROMATSA
Blocarea veniturilor a pus presiune asupra finanțării regiei, care își susține în mod obișnuit activitatea din tarifele plătite de operatorii aerieni pentru serviciile de navigație aeriană.
În august 2026, Guvernul a aprobat alocarea a 135,6 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru asigurarea continuității activității ROMATSA și acoperirea cheltuielilor necesare funcționării în siguranță a serviciilor de trafic aerian.
Finanțarea are caracter temporar. Potrivit Ministerului Finanțelor, dacă sumele reținute de EUROCONTROL vor fi recuperate și virate ulterior către ROMATSA, regia va trebui să restituie banii primiți de la bugetul de stat.