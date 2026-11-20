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TAROM poate fi salvată? Vicepremierul Marian Neacșu promite măsuri după „marile greșeli” din vremea lui Bolojan
Publicat20 nov. 2026, 18:41
SursăRealitatea.net realitatea plus
Compania aeriană de stat TAROM ar putea avea o nouă șansă de redresare, după ani de pierderi și probleme de management. Vicepremierul Marian Neacșu a anunțat că Executivul lucrează împreună cu Ministerul Transporturilor la un plan care să permită salvarea și relansarea transportatorului național.
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