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Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Nuclearelectrica confirmă operarea în siguranță

Centrala energonucleară de la Cernavodă

Centrala energonucleară de la Cernavodă

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat30 iul. 2026, 12:25
Actualizat30 iul. 2026, 12:26
Sursărealitatea.net

Nuclearelectrica anunță că Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă rămâne conectată la Sistemul Energetic Național, în condiții de siguranță. Anunțul vine într-un moment în care oprirea ambelor grupuri, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, ar fi provocat un deficit energetic extrem de greu de acoperit, mai ales în orele de vârf de consum din timpul serii.

Analiza parametrilor efectuată în noaptea de 29 spre 30 iulie a confirmat că funcționarea se poate desfășura în condiții de siguranță. Specialiștii au evaluat echipamentele și marjele de operare, concluzionând că nu există riscuri care să impună oprirea imediată, a transmis Nuclearelectrica.

Compania precizează că, în acest moment, există premisele pentru continuarea temporară a funcționării Unității 2.

Nuclearelectrica subliniază că situația rămâne dinamică, fiind analizate permanent nivelurile Dunării și orice fluctuație care ar putea afecta siguranța instalațiilor. În funcție de evoluția hidrologică, oprirea Unității 2 poate deveni necesară în orice moment.

Unitatea 1 rămâne în stare oprită sigură, până când nivelul Dunării va permite reconectarea.

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