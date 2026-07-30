Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Nuclearelectrica confirmă operarea în siguranță

Publicat 30 iul. 2026, 12:25 Actualizat 30 iul. 2026, 12:26 Sursă realitatea.net

Nuclearelectrica anunță că Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă rămâne conectată la Sistemul Energetic Național, în condiții de siguranță. Anunțul vine într-un moment în care oprirea ambelor grupuri, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, ar fi provocat un deficit energetic extrem de greu de acoperit, mai ales în orele de vârf de consum din timpul serii.

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