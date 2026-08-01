Energie· 2 min citire

Șeful ANRE, primele explicații despre facturile românilor după declararea alertei energetice

Președintele ANRE, George Niculescu

Președintele ANRE, George Niculescu

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat1 aug. 2026, 09:17
Actualizat1 aug. 2026, 09:30
SursăRealitatea.net

România se confruntă cu prima alertă energetică instituită vreodată în mijlocul verii, însă șeful ANRE, George Niculescu, încearcă să tempereze îngrijorările. Într-o primă evaluare a situației, acesta explică faptul că prețurile pentru consumatorii casnici nu cresc automat, iar Sistemul Energetic Național are resursele necesare pentru a gestiona perioada critică.

Într-un interviu acordat publicației Focus Press, George Niculescu a analizat efectul penuriei de energie electrică și creșterea importurilor asupra prețurilor.

Faptul că prețurile din piața angro pot fluctua de la o zi la alta nu înseamnă că factura unui client casnic se modifică automat. Marea majoritate a consumatorilor casnici au contracte cu preț fix, încheiate pe o perioadă de 12 luni. Dacă un consumator a semnat în luna martie un contract la 1,11 lei/kWh, acesta va plăti același preț în iulie, în august și pe toată durata contractului, indiferent de evoluțiile din piața spot, a explicat oficialul ANRE.

În privința riscului de blackout, șeful ANRE spune că Dispecerul Energetic Național are capacitatea de a gestiona perioada critică.

Este important ca oamenii să înțeleagă că Sistemul Energetic Național nu depinde de o singură centrală. El funcționează pe baza unui ansamblu de resurse: producție internă, importuri și mecanisme de echilibrare, astfel încât lipsa temporară a unei surse poate fi compensată prin celelalte.

România dispune de o capacitate tehnică de import de peste 3.000 MW prin interconexiunile cu statele vecine. Sigur, va exista o competiție comercială pentru aceste resurse, deoarece și țările din regiune au nevoie să își echilibreze propriile sisteme energetice. Tocmai de aceea, coordonarea regională și experiența Dispecerului Energetic Național sunt esențiale în această perioadă.

Șeful ANRE anunță accelerarea punerii în funcțiune a noilor capacități de producție și stocare.

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