România în stare de alertă energetică. Documentul oficial al guvernului

Publicat 31 iul. 2026, 19:01 Sursă Realitatea.net

România se află oficial în starea de alertă energetică pentru luna august, printr-o hotărâre adoptată de guvernul României, ca urmare a scăderii drastice a debitelor Dunării și a râurilor interioare, care afectează grav producția de energie electrică.

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