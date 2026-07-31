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România în stare de alertă energetică. Documentul oficial al guvernului

România în stare de alertă energetică

România în stare de alertă energetică

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat31 iul. 2026, 19:01
SursăRealitatea.net

România se află oficial în starea de alertă energetică pentru luna august, printr-o hotărâre adoptată de guvernul României, ca urmare a scăderii drastice a debitelor Dunării și a râurilor interioare, care afectează grav producția de energie electrică.

Documentul oficial arată că Unitatea 1 de la Cernavodă rămâne oprită, iar Unitatea 2 funcționează la limita marjelor de securitate nucleară, fiind expusă riscului unei opriri neplanificate din cauza nivelului extrem de scăzut al apei. Situația generează o instabilitate severă în Sistemul Electroenergetic Național.

Ministerul Energiei, Mediului, Transporturilor și Apărării trebuie să identifice soluții urgente pentru creșterea nivelului apei în zona reactorului 2, în timp ce Transelectrica este mandatată să asigure funcționarea sistemului prin creșterea producției, importuri suplimentare și reducerea consumului. ANRE și Transelectrica vor autoriza în regim accelerat toate capacitățile de producție aflate în faze avansate.

Coordonarea măsurilor revine secretarului de stat Cristian Bușoi, sprijinit de instituțiile centrale și locale. Hotărârea se aplică imediat și este transmisă tuturor structurilor din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

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