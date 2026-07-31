Energie· 1 min citire
România în stare de alertă energetică. Documentul oficial al guvernului
România în stare de alertă energetică
Publicat31 iul. 2026, 19:01
SursăRealitatea.net
România se află oficial în starea de alertă energetică pentru luna august, printr-o hotărâre adoptată de guvernul României, ca urmare a scăderii drastice a debitelor Dunării și a râurilor interioare, care afectează grav producția de energie electrică.
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