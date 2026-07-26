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Benzinării din Galați și Brăila au rămas fără motorină. Penurie de carburanți, deja nu se mai găsește combustibil

Benzinărie

Benzinărie

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 17:08

Unele stații Peco din județele Galați și Brăila, au rămas fără motorină, după oprirea alimentării cu petrol din Kazahstan.

Se văd primele semne ale unei crize de aprovizionare după oprirea alimentării cu petrol din Kazahstan, deși autoritățile din țară au dat asigurări că România nu va ajunge într-o situație de penurie, că în România nu a fost niciodată și nu s-a pus problema de o astfel de situație.

Ba chiar autoritățile spuneau că ar fi vorba despre știri alarmiste. Există deja stații în țară unde nu mai este disponibil carburant, nu mai există motorină, mai exact, în Galați și Brăila.

Rămâne de văzut ce reacție vor avea autoritățile pe această temă și ce măsuri se vor lua, practic, pentru a-i asigura pe români că nu se va mai întâmpla aceeași situație și în alte localități.

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