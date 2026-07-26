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Benzinării din Galați și Brăila au rămas fără motorină. Penurie de carburanți, deja nu se mai găsește combustibil
Benzinărie
Unele stații Peco din județele Galați și Brăila, au rămas fără motorină, după oprirea alimentării cu petrol din Kazahstan.
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