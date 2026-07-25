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Prețurile carburanților explodează: benzina trece de 9 lei, motorina se apropie de 10 lei, iar România riscă o penurie

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat25 iul. 2026, 12:36
Actualizat25 iul. 2026, 12:37
SursăRealitatea PLUS

Prețurile la benzină și motorină continuă să crească, iar pragurile care păreau greu de atins sunt deja depășite. Cea mai ieftină benzină a trecut de 9 lei, în timp ce motorina se apropie de 10 lei. Evoluția vine pe fondul unei situații complicate în aprovizionarea cu petrol, România riscând să se confrunte cu o penurie după suspendarea livrărilor din Kazahstan, principalul furnizor al țării, conform Realitatea PLUS.

Suspendarea livrărilor din Kazahstan afectează piața petrolului

Kazahstanul, de la care România importa aproximativ 60% din necesarul de petrol, a oprit transportul de țiței prin conducta din Marea Neagră. Efectele se văd deja în prețurile de la pompă, care cresc de la o zi la alta.

În prezent, România se bazează pe importurile din Azerbaidjan, care acoperă doar 10–15% din necesar, și pe producția internă, însă aceasta nu poate compensa lipsa volumelor kazahstane. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că, în următoarele două săptămâni, România nu ar trebui să întâmpine probleme majore în aprovizionarea cu petrol. Totuși, a precizat că, dacă OMV Petrom nu identifică rute alternative de transport în acest interval, rafinăria Petromidia ar putea reduce producția cu 10–15%.

Bolojan a menționat și dificultăți apărute în vestul țării, unde rezervele sunt la limită. Situația ar fi influențată de lucrările de pe căile ferate, care îngreunează transporturile.

AUR cere reducerea TVA la carburanți pentru a tempera scumpirile

În paralel cu evoluția prețurilor, AUR solicită ca proiectul depus în martie privind reducerea TVA la carburanți să fie discutat și votat săptămâna viitoare. Propunerea prevede scăderea TVA la 5% pentru primele trei luni, apoi la 9%, măsură care, în viziunea partidului, ar ajuta populația și mediul de afaceri să facă față scumpirilor tot mai frecvente.

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