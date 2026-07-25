Prețurile carburanților explodează: benzina trece de 9 lei, motorina se apropie de 10 lei, iar România riscă o penurie

Publicat 25 iul. 2026, 12:36 Actualizat 25 iul. 2026, 12:37 Sursă Realitatea PLUS

Prețurile la benzină și motorină continuă să crească, iar pragurile care păreau greu de atins sunt deja depășite. Cea mai ieftină benzină a trecut de 9 lei, în timp ce motorina se apropie de 10 lei. Evoluția vine pe fondul unei situații complicate în aprovizionarea cu petrol, România riscând să se confrunte cu o penurie după suspendarea livrărilor din Kazahstan, principalul furnizor al țării, conform Realitatea PLUS.

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