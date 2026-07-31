Stare de alertă energetică la nivelul României, pentru luna august. Ilie Bolojan a anunțat importuri și posibile restricții – VIDEO

Publicat 31 iul. 2026, 18:14 Actualizat 31 iul. 2026, 18:38 Sursă Realitatea PLUS

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la finalul ședinței extraordinare a Guvernului, instituirea stării de alertă energetică pentru întreaga lună august, în contextul problemelor majore apărute în sistemul național de producție, ca urmare a secetei care afectează debitul Dunării.

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