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Războiul din Ucraina zdruncină poziția Rusiei pe piața mondială a gazelor

Putin, discutie cu șeful Gazprom (arhivă, Profimedia)

Putin, discutie cu șeful Gazprom (arhivă, Profimedia)

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat27 iul. 2026, 20:24
SursăRealitatea.Net

După aproape patru ani și jumătate de război și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor, Rusia riscă să devină un actor mult mai puțin important pe piața mondială a gazelor, arată o analiză Forbes. Capacitatea de producție a Moscovei a scăzut atât de mult, încât penuria de combustibil îi afectează și pe ruși, iar în peninsula ocupată Crimeea situația este critică. În plus, rivalii intră rapid pe piețele pierdute de Rusia.

Rusia, statul care ani la rând a folosit gazul ca armă politică împotriva Europei, se confruntă acum cu penurii chiar pe propriul teritoriu, arată analiza Forbes. Chiar dacă ar păstra teritoriile ocupate, câștigurile nu ar compensa pierderile uriașe: costuri militare, izolare diplomatică și declin industrial.

Rusia pierde teren pe piața globală a carburanților, în condițiile în care slăbirea industriei sale energetice a deschis oportunități pentru rivalii săi: SUA își consolidează poziția ca principal furnizor de gaz natural lichefiat (GNL) pentru Europa, Kazahstanul și Mozambicul își extind exporturile, iar Guyana devine un nou jucător major pe piața petrolului.

Europa, odinioară cel mai mare client al gazului rusesc, a redus drastic importurile și a trecut la GNL și diversificare. În 2026, UE a interzis complet gazul rusesc, iar până în 2027 îl va elimina total. Nimeni nu vrea să revină la vulnerabilitatea care a făcut continentul dependent de Gazprom.

În același timp, China profită de vulnerabilitatea Rusiei, crescându-și influența economică și politică. Experții avertizează că, indiferent de evoluția războiului, Rusia va rămâne fragilizată și tot mai puțin competitivă în sectorul energetic.

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