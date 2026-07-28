Energie· 1 min citire

Revoltă la Complexul Energetic Oltenia. Aproape 2.000 de angajați riscă să fie concediați, iar sindicatele pregătesc proteste masive

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat28 iul. 2026, 10:43
SursăRealitatea PLUS

Minerii și energeticienii de la Complexul Energetic Oltenia sunt tot mai îngrijorați după apariția informațiilor privind posibila concediere a aproximativ 2.000 de salariați. Sindicatele avertizează că vor organiza proteste ample dacă disponibilizările vor fi confirmate, conform Realitatea PLUS.

Până acum, conducerea companiei nu a transmis o informare oficială, iar situația angajaților depinde de decizia pe care Comisia Europeană ar urma să o ia după 7 august în privința funcționării centralelor pe cărbune.

Sindicatele cer măsuri de protecție socială

Liderii sindicali spun că o concediere colectivă ar lovi puternic economia județului Gorj, unde multe familii depind de activitatea Complexului Energetic Oltenia. O parte dintre salariații vizați se apropie de pensionare și se tem că nu își vor mai găsi un alt loc de muncă în cazul în care vor fi dați afară. Sindicatele cer Guvernului să pregătească măsuri de protecție socială pentru angajații afectați și avertizează că, în lipsa unor soluții, minerii și energeticienii sunt gata să iasă în stradă.

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