Revoltă la Complexul Energetic Oltenia. Aproape 2.000 de angajați riscă să fie concediați, iar sindicatele pregătesc proteste masive

Publicat 28 iul. 2026, 10:43 Sursă Realitatea PLUS

Minerii și energeticienii de la Complexul Energetic Oltenia sunt tot mai îngrijorați după apariția informațiilor privind posibila concediere a aproximativ 2.000 de salariați. Sindicatele avertizează că vor organiza proteste ample dacă disponibilizările vor fi confirmate, conform Realitatea PLUS.

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