România a rămas fără energie electrică nucleară. Expert: problema este dacă țările vecine ne pot livra necesarul lipsă

Publicat 30 iul. 2026, 09:06 Sursă realitatea.net

România pierde de azi cel puțin 15% din necesarul de energie electrică, prin oprirea unor grupuri ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Expertul în energie Dumitru Chisăliță trage un semnal de alarmă și se întreabă dacă, în această situație în care crește dependența de importuri, țările vecine — Bulgaria, Ungaria și Serbia — ne pot oferi cantitatea de energie de care avem nevoie.

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