Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, explică paradoxul de la pompă: De ce costă motorina peste 10 lei, deși petrolul s-a ieftinit

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susține că scăderea accizei la motorină trebuie să se reflecte imediat în prețurile de la pompă, considerând nejustificat un tarif de peste 10 lei pe litru. Social-democratul îl critică pe premierul interimar Ilie Bolojan pentru întârzierea măsurilor de sprijin și invocă rezultatele din mandatul său la conducerea ministerului.
Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a lansat o serie de critici la adresa actualei conduceri a Guvernului, acuzând o lipsă de reacție în fața prețurilor ridicate de la pompă. În opinia social-democratului, intrarea în vigoare a legii privind reducerea accizei la motorină trebuie să determine o ieftinire imediată pentru consumatori, astfel încât tariful să coboare rapid sub pragul de 10 lei pe litru.
Reacția vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a promulgated actul normativ inițiat de fostul ministru, măsură ce prevede diminuarea accizei cu o valoare cuprinsă între 34 și 85 de bani pe litru.
Tensiuni politice: Ivan acuză blocaje la nivelul Executivului condus de Ilie Bolojan
Bogdan Ivan susține că reducerea fiscalității pe carburanți a fost o inițiativă susținută de PSD și a acuzat Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan de lentoare în luarea deciziilor economice. Fostul ministru a dezvăluit că, în perioada în care gestiona portofoliul Energiei la debutul conflictului din Iran, propunerile sale pentru stabilizarea pieței ar fi fost temporizate de premier.
Potrivit declarațiilor sale, scenariile de intervenție pregătite de echipa sa au fost avizate doar după presiuni politice majore. De asemenea, social-democratul consideră că există o dublă măsură în spațiul public, arătând că un ministru PSD s-ar fi confruntat cu un val uriaș de critici în cazul în care prețurile ar fi rămas la nivelul actual.
Paradoxul pieței: Petrol ieftinit la nivel internațional, dar motorină mai scumpă la pompă
Pentru a-și susține argumentația, fostul ministru a prezentat o comparație între datele economice din momentul încheierii mandatului său și situația din prezent:
Situația din aprilie: La finalul mandatului său din 23 aprilie, cotația țițeiului ajungea la 110 dolari pe baril, iar motorina era vândută la pompă cu aproximativ 9 lei pe litru.
Situația actuală: Deși barilul de petrol a scăzut semnificativ pe piețele internaționale, ajungând la pragul de 80 de dolari, prețul motorinei a depășit 10,7 lei pe litru.
Bogdan Ivan a reamintit că, în perioada de criză acută declanșată de conflictele internaționale — când petrolul depășise 120 de dolari —, depășirea pragului de 10 lei pe litru a durat doar 12 zile. În prezent, în ciuda stabilizării piețelor globale, tarifele ridicate persistă de săptămâni întregi la stațiile de alimentare, motiv pentru care fostul oficial solicită aplicarea urgentă a reducerilor de acciză în prețul final plătit de șoferi.