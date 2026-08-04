Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, explică paradoxul de la pompă: De ce costă motorina peste 10 lei, deși petrolul s-a ieftinit

Publicat 4 aug. 2026, 19:34 Sursă Realitatea.Net

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susține că scăderea accizei la motorină trebuie să se reflecte imediat în prețurile de la pompă, considerând nejustificat un tarif de peste 10 lei pe litru. Social-democratul îl critică pe premierul interimar Ilie Bolojan pentru întârzierea măsurilor de sprijin și invocă rezultatele din mandatul său la conducerea ministerului.

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