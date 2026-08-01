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Măsuri de urgență la Centrala nucleară Kozlodui. Dunărea a atins minime istorice și în Bulgaria

Imagine aeriană din zona Kozlodui

Imagine aeriană din zona Kozlodui

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat1 aug. 2026, 10:05
SursăRealitatea.net

Nivelul Dunării rămâne extrem de scăzut pe sectorul bulgar, iar situația afectează navigația, transportul fluvial și funcționarea centralei nucleare de la Kozlodui. Autoritățile din țara vecină au activat măsuri speciale de siguranță, în timp ce experții avertizează că perioada critică este spre sfârșitul lunii august.

Din cauza nivelului Dunării, care a atins cote extrem de scăzute, conducerea centralei energonucleare de la Kozlodui a activat un plan de menținere a siguranței în exploatare, potrivit Radio Vidin.

Valorile măsurate ale râului în ultimele zile sunt printre cele mai scăzute din ultimele decenii. Situația complică navigația și impune restricții pe mai multe secțiuni critice.

Complexul de feriboturi de lângă Oryahovo este oprit timp de trei săptămâni din cauza nivelului scăzut al apei. Legătura de feribot dintre Oryahovo și Bechet a fost suspendată.

Deși reactoarele 5 și 6 funcționează conform programului, centrala monitorizează permanent nivelul Dunării și a implementat un plan de siguranță pentru menținerea fluxului necesar răcirii instalațiilor din zona non-nucleară.

Centrala nucleară Kozlodui, singura din Bulgaria, a activat un grup operativ încă de la începutul lunii iulie pentru a preveni riscurile generate de nivelul extrem de scăzut al fluviului.

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