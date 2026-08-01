Actualitate· 1 min citire
Nicușor Dan, după ce Fitch a păstrat ratingul de țară: „În ciuda zgomotului politic, România funcționează”
Președintele Nicușor Dan
Publicat1 aug. 2026, 10:34
SursăRealitatea.net
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ce agenția Fitch a reconfirmat ratingul de țară al României, subliniind faptul că stabilitatea financiară este menținută în ciuda tensiunilor politice din ultimele luni.
Citește și
- 09:46România, la limita tehnică a importurilor de energie. Prețurile cresc alarmant - Analiză Realitatea Plus
- 08:26Piperea, semnal de alarmă. De ce este bine să avem bani cash, în contextul alertei energetice?
- 07:56Bolojan și Țoiu se laudă cu sprijinul energetic din Ucraina. Pentru Zelenski și înalții oficiali de la Kiev, subiectul nu există
- 07:13Traian Băsescu îi torpilează pe politicienii puterii: Cine vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News