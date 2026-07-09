Sfidare totală a lui Bolojan de la vârful justiției: CSM ignoră Executivul și dă drumul angajărilor masive

Publicat 9 iul. 2026, 16:54 Sursă Realitatea.Net

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) intensifică ofensiva împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan și deblochează, prin vot unanim, concursurile de admitere în sistemul judiciar. Decizia de a scoate sute de posturi la concurs vine ca o reacție directă la refuzul Guvernului de a aprobat memorandumul necesar, conducerea CSM avertizând ferm că nu va asista pasiv la destabilizarea și blocarea funcționării instanțelor și parchetelor.

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